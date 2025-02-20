Malatya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 21 Şubat Cuma Malatya’da okullar tatil mi?

Malatya'da akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye başladı. 20 Şubat için 4 ilçede okullar tatil edilmişti. Bu noktada Cuma günü için Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Malatya'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...