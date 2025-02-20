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Malatya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 21 Şubat Cuma Malatya'da okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
15:56
Malatya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 21 Şubat Cuma Malatya'da okullar tatil mi?
Malatya'da devam eden yoğun kar yağışı, ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Kötü hava koşullarını devam etmesiyle gözler Malatya Valiliğine çevrildi. Şehirde yaşayan öğrenci ve veliler "Malatya'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 21 Şubat Cuma Malatya'da okullar tatil mi?