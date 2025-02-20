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Haberler Yaşam Malatya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 21 Şubat Cuma Malatya'da okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:56

Malatya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 21 Şubat Cuma Malatya'da okullar tatil mi?

Malatya'da devam eden yoğun kar yağışı, ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Kötü hava koşullarını devam etmesiyle gözler Malatya Valiliğine çevrildi. Şehirde yaşayan öğrenci ve veliler "Malatya'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 21 Şubat Cuma Malatya'da okullar tatil mi?

Malatya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 21 Şubat Cuma Malatya’da okullar tatil mi?

Malatya'da akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava koşulları etkisini göstermeye başladı. 20 Şubat için 4 ilçede okullar tatil edilmişti. Bu noktada Cuma günü için Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Malatya'da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Malatya'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...

Malatya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 21 Şubat Cuma Malatya’da okullar tatil mi?

MALATYA'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!

Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açarken, yollarda buzlanma ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.

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Malatya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 21 Şubat Cuma Malatya’da okullar tatil mi?

MALATYA'DA 20 ŞUBAT'TA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede okullar tatil edildi. Eğitim öğretime ara verilen ilçeler:

  • Battalgazi
  • Yeşilyurt
  • Doğanşehir
  • Pütürge

Yetkililer, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskleri göz önünde bulundurarak tedbir amaçlı okulların tatil edildiğini açıkladı.

Malatya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 21 Şubat Cuma Malatya’da okullar tatil mi?

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya Valiliği'nden 21 Şubat Cuma günü için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kar yağışının devam etmesi nedeniyle tatilin uzatılması ihtimaline karşı Malatya Valilik haberleri yakından takip ediliyor.

Malatya’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklamaları takip ediliyor! 21 Şubat Cuma Malatya’da okullar tatil mi?
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