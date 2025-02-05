6 ŞUBAT (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyarmıştı! O illerde kar yağışı başladı...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (6 ŞUBAT)

5 Şubat 2025 tarihinde Nevşehir ve Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil ilan edilmişti. Kar yağışı birçok ilde etkisini sürdürdürmeye devam ederken, gözler 6 Şubat tarihine çevrildi.

Kahramanmaraş-Hatay-Malatya ve Gaziantep'de okullar 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Ancak kar yağışının devam ettiği iller hakında henüz valilikten tatil açıklaması gelmedi.