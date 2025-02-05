Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 6 ŞUBAT (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyarmıştı! O illerde kar yağışı başladı...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:39

6 ŞUBAT (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyarmıştı! O illerde kar yağışı başladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılar sonrasında beklenen kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok öğrenci ve veli, "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte kar yağışının etkili olduğu il ve valiliklerden gelen tatil açıklamaları…

6 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyarmıştı! O illerde kar yağışı başladı...

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanıyor! Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bazı illerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava şartlarının eğitimde aksamalara yol açıp açmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte valiliklerden gelen son açıklamalar…

6 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyarmıştı! O illerde kar yağışı başladı...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (6 ŞUBAT)

5 Şubat 2025 tarihinde Nevşehir ve Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil ilan edilmişti. Kar yağışı birçok ilde etkisini sürdürdürmeye devam ederken, gözler 6 Şubat tarihine çevrildi.

Kahramanmaraş-Hatay-Malatya ve Gaziantep'de okullar 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Ancak kar yağışının devam ettiği iller hakında henüz valilikten tatil açıklaması gelmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
6 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyarmıştı! O illerde kar yağışı başladı...

O İLLERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI!

Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerinde aralıklarla kar etkili oluyor.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken bazı yerlerde de hafif şekilde etkisini gösteriyor.

6 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyarmıştı! O illerde kar yağışı başladı...

SİS VE PUS GERİ DÖNÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.

6 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyarmıştı! O illerde kar yağışı başladı...

3 BÜYÜKŞEHİR'DE HAVA DURUMU

Bugün İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğinin altını çizen Macit, "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz. İstanbul'da hava 11 derece olacak, sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek." şeklinde konuştu.

Ankara'da yağış beklentisinin söz konusu olmadığını dile getiren Macit, başkentte salı günü sağanak, bugün ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.

Macit, Ankara'da 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.

İzmir'de de yağış beklenmediğini ancak salı günü sağanak yağışın etkili olacağını vurgulayan Macit, "İzmir'de sıcaklıkların 17 dereceden 8 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA