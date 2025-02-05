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6 ŞUBAT (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyarmıştı! O illerde kar yağışı başladı...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
15:39
6 ŞUBAT (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ? Meteoroloji uyarmıştı! O illerde kar yağışı başladı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarılar sonrasında beklenen kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok öğrenci ve veli, "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte kar yağışının etkili olduğu il ve valiliklerden gelen tatil açıklamaları…