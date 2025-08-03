3 Ağustos magazin gündemi bu haberle çalkalandı! İngiliz müzisyen Brian Eno Gazze için ayağa kalktı!

Magazin haber turu başlıyor...
61 yaşındaki Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan güzelliği ve yaptığı flaş açıklamalarla sık sık magazin dünyasında yer alıyor. Ünlü sanatçı bu sefer paylaştığı fotoğraflarıyla dikkat çekti. Avşar'ın yaptığı 'selfie' denemeleri beğeni yağmuruna tutuldu! Detaylar için tıklayın...
Geçtiğimiz günlerde trafik çevirmesinde polisle tartışan ve ortalığı adeta birbirine katan Dilan Çıtak, soluğu Bodrum'da aldı. Denizin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı bikinili görüntü vermemek için seferber oldu. Detaylar için tıklayın...
atv'nin sevilen dizisi 'Aile Saadeti'ne genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı dahil oldu. 'Tekin'in kızı Ada karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yazıcı, güçlü ve sempatik Ada'yı canlandırmanın heyecanını yaşıyor. Detaylar için tıklayın...
'Aile Saadeti'nin başrol oyuncusu Dakak,sevgilisi Leyla Tanlar ve 'Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Mert Yazıcıoğlu, Bodrum'da keyifli bir tatil geçiriyor. Magazin dünyasının en bilindik 'kanka' grubu ise eğlenceli halleriyle dikkat çekiyor... Detaylar için tıklayın!
Dubai Bling dizisinin yıldızı Farhana Bodi, yaz tatili için yine Türkiye'yi tercih etti. Oğluyla birlikte 15 gün Bodrum'da kalan ünlü isim, her gün farklı mekanlarda, farklı kombinlerle adeta podyumdaydı. "Bodrum'da her gece bir başyapıt" diyen Bodi, Türkiye'nin misafirperverliğine ve doğal güzelliklerine övgüler yağdırdı. Detaylar için tıklayın!
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler sanat dünyasında da büyüyor. Pink Floyd'un kurucularından müzisyen Roger Waters, İngiliz şarkıcı Yusuf İslam ve ünlü yapımcı Brian Eno, paylaşımları ve dayanışma çağrılarıyla Filistin halkının yanında olduklarını duyurdu. Detaylar için tıklayın!