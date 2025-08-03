3 Ağustos magazin gündemi bu haberle çalkalandı! İngiliz müzisyen Brian Eno Gazze için ayağa kalktı!

Dubai'nin milyoner yıldızı Farhana Bodi Türkiye'ye hayran kaldı! “Bodrum’da her gece bir başyapıt”

Dubai Bling dizisinin yıldızı Farhana Bodi, yaz tatili için yine Türkiye'yi tercih etti. Oğluyla birlikte 15 gün Bodrum'da kalan ünlü isim, her gün farklı mekanlarda, farklı kombinlerle adeta podyumdaydı. "Bodrum'da her gece bir başyapıt" diyen Bodi, Türkiye'nin misafirperverliğine ve doğal güzelliklerine övgüler yağdırdı. Detaylar için tıklayın!