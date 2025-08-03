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Giriş Tarihi: 3.8.2025 07:52 Son Güncelleme: 3.8.2025 09:16

3 Ağustos magazin gündemi bu haberle çalkalandı! İngiliz müzisyen Brian Eno Gazze için ayağa kalktı!

3 Ağustos magazin gündemi hareketli başladı. Dünyaca ünlü müzisyenlerin Gazze için dayanışması, Dubai milyarderinin Bodrum çıkarması ve Dilan Çıtak’ın Bodrum’da yaşadığı trafik krizi sonrası soluğu tatilde alması günün en çok konuşulanları oldu.

3 Ağustos magazin gündemi bu haberle çalkalandı! İngiliz müzisyen Brian Eno Gazze için ayağa kalktı!

Magazin haber turu başlıyor...

09:14

61 yaşındaki Hülya Avşar’dan güzellik dersi: Selfie'leri sosyal medyayı salladı!

61 yaşındaki Hülya Avşar, yıllara meydan okuyan güzelliği ve yaptığı flaş açıklamalarla sık sık magazin dünyasında yer alıyor. Ünlü sanatçı bu sefer paylaştığı fotoğraflarıyla dikkat çekti. Avşar'ın yaptığı 'selfie' denemeleri beğeni yağmuruna tutuldu! Detaylar için tıklayın... 

07:22

Trafik krizini çabuk unuttu! Dilan Çıtak soluğu Bodrum'da aldı: Bikiniyle görüntülenmemek için seferber oldu...

Geçtiğimiz günlerde trafik çevirmesinde polisle tartışan ve ortalığı adeta birbirine katan Dilan Çıtak, soluğu Bodrum'da aldı. Denizin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı bikinili görüntü vermemek için seferber oldu. Detaylar için tıklayın... 

06:54

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ‘Aile Saadeti’ kadrosuna dahil oldu! "Proje beni çok heyecanlandırdı"

atv'nin sevilen dizisi 'Aile Saadeti'ne genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı dahil oldu. 'Tekin'in kızı Ada karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yazıcı, güçlü ve sempatik Ada'yı canlandırmanın heyecanını yaşıyor. Detaylar için tıklayın...

06:43

'Kanka' takımı tatilde! Burak Dakak ve Mert Yazıcıoğlu set öncesi enerji depoladı! İkili arasında su sızmıyor...

'Aile Saadeti'nin başrol oyuncusu Dakak,sevgilisi Leyla Tanlar ve 'Kuruluş Osman'ın yeni yıldızı Mert Yazıcıoğlu, Bodrum'da keyifli bir tatil geçiriyor. Magazin dünyasının en bilindik 'kanka' grubu ise eğlenceli halleriyle dikkat çekiyor... Detaylar için tıklayın!

06:28

Dubai'nin milyoner yıldızı Farhana Bodi Türkiye'ye hayran kaldı! “Bodrum’da her gece bir başyapıt”

Dubai Bling dizisinin yıldızı Farhana Bodi, yaz tatili için yine Türkiye'yi tercih etti. Oğluyla birlikte 15 gün Bodrum'da kalan ünlü isim, her gün farklı mekanlarda, farklı kombinlerle adeta podyumdaydı. "Bodrum'da her gece bir başyapıt" diyen Bodi, Türkiye'nin misafirperverliğine ve doğal güzelliklerine övgüler yağdırdı. Detaylar için tıklayın!

06:13

Sanatçılar Gazze için ayağa kalktı: İngiliz müzisyen Brian Eno'dan sert çıkış! "Korktuk sustuk ama artık yeter"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler sanat dünyasında da büyüyor. Pink Floyd'un kurucularından müzisyen Roger Waters, İngiliz şarkıcı Yusuf İslam ve ünlü yapımcı Brian Eno, paylaşımları ve dayanışma çağrılarıyla Filistin halkının yanında olduklarını duyurdu. Detaylar için tıklayın!

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3 Ağustos magazin gündemi bu haberle çalkalandı! İngiliz müzisyen Brian Eno Gazze için ayağa kalktı!
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