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Giriş Tarihi: 4.8.2025 07:17 Son Güncelleme: 4.8.2025 07:34

4 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Kayahan'ın ardından eşi ve kızı birbirine girdi!

Magazin dünyası 4 Ağustos’a bomba gibi düştü! Türk pop müziğinin efsane ismi Kayahan’ın vefatının ardından başlayan gerginlik, yıllar geçmesine rağmen dinmedi. Ailesinde bir türlü sorunlar bitmeyen Özcan Deniz de yeni bir gelişme ile gündeme geldi. Yazın tüm hızıyla devam etmesi nedeniyle tatilde kameralara yansıyan ünlü isimlerden de dikkat çekici haberler magazin dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor.

4 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Kayahan’ın ardından eşi ve kızı birbirine girdi!
İşte bugünün öne çıkan magazin başlıkları...
06:48

Elif Buse Doğan’dan çok konuşulacak sözler! "Arabesksiz konser olmaz"

Elif Buse Doğan'dan çok konuşulacak müzik itirafı geldi! Arabesk müziğe olan tutkusunu samimi sözlerle dile getiren ünlü sanatçı, "Arabesksiz konser olmaz" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Haberin detayları için tıklayın...

06:38

Aile Saadeti'nde yeni misafir dengeleri değiştiriyor

atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle bu akşam atv ekranlarında. Haberin detayları için tıklayın...

06:28

Kayahan’ın ardından bitmeyen kavga! Eşi ve kızı birbirine girdi! Mahkeme noktayı koydu

Pop müziğin dev ismi merhum sanatçı Kayahan'ın bir dönem eşi olan İpek Açar Kömürcü ve Kayahan'ın kızı Beste Açar adliyelik oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beste Açar, anma adı altında düzenlenen konserlerde İpek Açar Kömürcü ve orkestra şefi eşinin birlikte sahne almasını eleştirdi. İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü, Beste Açar hakkında tedbir talebinde bulundu. Haberin detayları için tıklayın...

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4 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Kayahan'ın ardından eşi ve kızı birbirine girdi!
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