4 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Kayahan’ın ardından eşi ve kızı birbirine girdi!

Elif Buse Doğan'dan çok konuşulacak müzik itirafı geldi! Arabesk müziğe olan tutkusunu samimi sözlerle dile getiren ünlü sanatçı, "Arabesksiz konser olmaz" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Haberin detayları için tıklayın...
atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle bu akşam atv ekranlarında. Haberin detayları için tıklayın...
Pop müziğin dev ismi merhum sanatçı Kayahan'ın bir dönem eşi olan İpek Açar Kömürcü ve Kayahan'ın kızı Beste Açar adliyelik oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beste Açar, anma adı altında düzenlenen konserlerde İpek Açar Kömürcü ve orkestra şefi eşinin birlikte sahne almasını eleştirdi. İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü, Beste Açar hakkında tedbir talebinde bulundu. Haberin detayları için tıklayın...