4 Ağustos magazin gündemi çok konuşulacak! Kayahan’ın ardından eşi ve kızı birbirine girdi!

Kayahan’ın ardından bitmeyen kavga! Eşi ve kızı birbirine girdi! Mahkeme noktayı koydu

Pop müziğin dev ismi merhum sanatçı Kayahan'ın bir dönem eşi olan İpek Açar Kömürcü ve Kayahan'ın kızı Beste Açar adliyelik oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beste Açar, anma adı altında düzenlenen konserlerde İpek Açar Kömürcü ve orkestra şefi eşinin birlikte sahne almasını eleştirdi. İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü, Beste Açar hakkında tedbir talebinde bulundu. Haberin detayları için tıklayın...