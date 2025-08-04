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Haberler Galeri Kayahan’ın ardından bitmeyen kavga! Eşi ve kızı birbirine girdi! Mahkeme noktayı koydu
Giriş Tarihi: 04.08.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 06:28

Kayahan’ın ardından bitmeyen kavga! Eşi ve kızı birbirine girdi! Mahkeme noktayı koydu

Pop müziğin dev ismi merhum sanatçı Kayahan'ın bir dönem eşi olan İpek Açar Kömürcü ve Kayahan'ın kızı Beste Açar adliyelik oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beste Açar, anma adı altında düzenlenen konserlerde İpek Açar Kömürcü ve orkestra şefi eşinin birlikte sahne almasını eleştirdi. İpek Açar ve müzisyen eşi Alper Kömürcü, Beste Açar hakkında tedbir talebinde bulundu.

Armağan YILMAZ
Kayahan’ın ardından bitmeyen kavga! Eşi ve kızı birbirine girdi! Mahkeme noktayı koydu

Pop müziğin dev ismi merhum sanatçı Kayahan'ın bir dönem eşi olan İpek Açar Kömürcü ve Kayahan'ın kızı Beste Açar adliyelik oldu. Beste Açar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'anma konserleri' adı altında babası Kayahan'ın şarkıları söylenirken, orkestra şefinin İpek Açar Kömürcü'nün yeni eşi Alper Kömürcü'nün olmasını eleştirdi.

Kayahan’ın ardından bitmeyen kavga! Eşi ve kızı birbirine girdi! Mahkeme noktayı koydu

Diğer sahne işlerinde bu durumun olabileceğini ancak Kayahan konserlerinde İpek'in başka orkestra şefiyle çalışmasının babası ve kendisini mutlu edeceğini ifade etti. Sahnede çizilen resmin kendisini iyi hissettirmediğini dile getirdi.

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Kayahan’ın ardından bitmeyen kavga! Eşi ve kızı birbirine girdi! Mahkeme noktayı koydu

BESTE AÇAR İÇİN TEDBİR İSTEDİLER
Paylaşımın ardından İpek Açar Kömürcü ve eşi Alper Kömürcü İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarak Beste Açar hakkında tedbir talebinde bulundu.

Kayahan’ın ardından bitmeyen kavga! Eşi ve kızı birbirine girdi! Mahkeme noktayı koydu

İpek Açar Kömürcü eşiyle birlikte mahkemeye sundukları dilekçede Beste Açar'ın kendilerini hedef aldığını kullandığı dil yüzünden rahatsız hissettiklerini ifade etti. Birlikte çalıştıklarını işlerinden ötürü müzik organizasyonlarında yer almalarının doğal olduğunu dile getirdi.

Kayahan’ın ardından bitmeyen kavga! Eşi ve kızı birbirine girdi! Mahkeme noktayı koydu

1 AY TEDBİR
İstanbul Aile Mahkemesi tedbir talebini değerlendirmeye almasının ardından isteği yerinde bulundu. Beste Açar hakkında İpek Açar Kömürcü ve eşi Alper Kömürcü'ye yönelik 1 ay tedbir kararı uygulandı.

Kayahan’ın ardından bitmeyen kavga! Eşi ve kızı birbirine girdi! Mahkeme noktayı koydu

Talebe göre Beste Açar, sosyal medya hesabından hakaret, tehdit, küçük düşürücü sözlerde bulunamayacak.