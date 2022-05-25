Batı’nın yeni derdi: Çocuk teröristler yayılıyor

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OTOMATİK OYNAT
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Bebekleri kaçırıp ülkelerine götürüyorlar! Aynı senaryo devrede mi? 25.05.2022 | 10:05
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ABD’de ilginç proje: Evsizlere ücretsiz eroin dağıtılıyor! Sebebi çok ilginç 07.01.2022 | 09:22
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2022’de yeni dünya düzeni şekillenecek: Türk dış politikası örnek olacak 06.01.2022 | 08:58
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Dünya liderlerinin eski işleri neler? DJ, emlalçı, koruma, temizlikçi… 31.12.2021 | 10:10
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Yalnızlığa karşı bakanlık kurdular! Ölüm riskini yüzde 45 artırıyor 29.12.2021 | 08:43
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Kıyamet kasası, dünyanın karakutusu... Bu adresleri unutmayın! 24.12.2021 | 11:56
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Savaş çıkartabilir! Dünya’yı en az 25 kez sardığı tahmin ediliyor 18.12.2021 | 11:46
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Sıra dışı yerler: Apandisit ameliyatı olmayan burada yaşayamıyor! 30.11.2021 | 16:58
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İki nükleer güç savaşır mı? Bir tarafta Çin diğer yanda Hindistan... 22.11.2021 | 11:40
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Sizce hangi ülkelerde aşırı sağ faşisizm lise çağlarına kadar indi? Ya da hangi ülkelerde çocuklar, terör eylemi gerekçesiyle bir bir tutuklanıyor? Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde Batı’da arka planda kalan bir sorunu ele alalım. Aşırı sağ terörünün geldiği korkunç boyutu ele alıyor.