Batı’nın yeni derdi: Çocuk teröristler yayılıyor

Sizce hangi ülkelerde aşırı sağ faşisizm lise çağlarına kadar indi? Ya da hangi ülkelerde çocuklar, terör eylemi gerekçesiyle bir bir tutuklanıyor? Sabah Gazetesi Dış Haberler Editörü Selçuk Eren, Dünyanın Konuşmadıkları yeni bölümde Batı’da arka planda kalan bir sorunu ele alalım. Aşırı sağ terörünün geldiği korkunç boyutu ele alıyor.