GBP

  • KISALTMA

    GBP

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Karnap

  • KURULUŞ TARİHİ

    24/02/2020
GBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Antakya
Açılan Sandık Oranı %0
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Arsuz
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Belen
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Defne
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Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Erzin
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Hassa
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İskenderun
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Kırıkhan
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Kumlu
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Payas
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Reyhanlı
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Samandağ
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Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
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