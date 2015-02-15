|İLÇE
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Altınözü
Açılan Sandık Oranı %0
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Antakya
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Arsuz
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Belen
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Defne
Açılan Sandık Oranı %0
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Dörtyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Erzin
Açılan Sandık Oranı %0
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Hassa
Açılan Sandık Oranı %0
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İskenderun
Açılan Sandık Oranı %0
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Kırıkhan
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Kumlu
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Payas
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Reyhanlı
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Samandağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Yayladağı
Açılan Sandık Oranı %0
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