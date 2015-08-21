|İLÇE
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|OY
|ORAN
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Bodrum
Açılan Sandık Oranı %0
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Dalaman
Açılan Sandık Oranı %0
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Datça
Açılan Sandık Oranı %0
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Fethiye
Açılan Sandık Oranı %0
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Kavaklıdere
Açılan Sandık Oranı %0
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Köyceğiz
Açılan Sandık Oranı %0
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Marmaris
Açılan Sandık Oranı %0
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Menteşe
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Milas
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Ortaca
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Seydikemer
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Ula
Açılan Sandık Oranı %0
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Yatağan
Açılan Sandık Oranı %0
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