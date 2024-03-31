|İLÇE
|ADAY
|OY
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Akdeniz
Açılan Sandık Oranı %0
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Anamur
Açılan Sandık Oranı %0
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Aydıncık
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozyazı
Açılan Sandık Oranı %0
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Çamlıyayla
Açılan Sandık Oranı %0
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Erdemli
Açılan Sandık Oranı %0
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Gülnar
Açılan Sandık Oranı %0
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Mezitli
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Mut
Açılan Sandık Oranı %0
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Silifke
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Tarsus
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Toroslar
Açılan Sandık Oranı %0
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Yenişehir
Açılan Sandık Oranı %0
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