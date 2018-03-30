Ersan İlyasova FETÖ'cü Enes'i yerle bir etti!

Türkiye'de FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken, dünyanın öbür ucunda bir basketbol maçında yaşananlar, bu örgüte karşı Türkiye'nin nasıl tek yürek, tek bilek olduğunu tekrar gösterdi. Philedelphia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, NY Knicks'te oynayan FETÖ'cü Enes'e unutamayacağı bir blok yaptı. Enes baskete giderken, yetişen Ersan öyle bir blok yaptı ki, FETÖ sempatizanı yerle bir oldu ve parkeye yığılıp, kaldı...

İNSTAGRAM SAYFASINA DA KOYDU

Ersan İlyaova'nın bu hareket ve sonrasındaki tavrı Türkiye'de büyük alkış aldı. Ersan, Twitter'da trenditopic olurken yazılan binlerce mesaj da terör örgütü yapılanması ve onun destekçilerinin Türkiye'de bir daha nefes bile alamayacağının kanıtıydı. Twitter'a gelen mesajlarda Ersan göklere çıkarılırken, ortak görüş, "Herkesin hayal ettiği şeyi yaptı. Helal olsun Ersan'a" şeklindeydi. Ersan'ın İnstagram sayfasına bu pozisyonu koyması dikkat çekti ve beğenildi...

TWİTTER'DAN SEÇME MESAJLAR

¦ Ersan'ın FETÖ'cüyü yere serdikten sonraki hafif sırıtışı ve havaya bakışı.. gururla yürüyüşü... Çok iyi ya.

¦ Ersan İlyasova: Ne yaptı lan size bu devlet

¦ Ersan İlyasova... FETÖ ile mücadelenin nasıl yapılacağını uygulamalı gösteren adam.

¦ FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda bordo formalı Ersan İlyasova, NBA imamı terörist Enes Kanter'i etkisiz hale getirdi. Yüce engin sahalara baş döndüren potalara batakta çatakta Afrin'de Philadelphia'da her zaman ve heryerde hazır!!