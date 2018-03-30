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'cü Enes'i yerle bir etti!

NBA'de Philadelphia 76ers forması 'nın New York Knicks'te forma giyen ’cü ’e yaptığı blok ’yi ayağa kaldırdı. Milli basketbolcumuzun, terör örgütü sempatizanına bloğu ve sonrasındaki tavrı büyük alkış topladı, Ersan İlyasova'ya her kesimden destek yağdı.

Giriş Tarihi: 30.3.2018
Ersan İlyasova FETÖ'cü Enes'i yerle bir etti!

Türkiye'de 'ye yönelik operasyonlar sürerken, dünyanın öbür ucunda bir basketbol maçında yaşananlar, bu örgüte karşı 'nin nasıl tek yürek, tek bilek olduğunu tekrar gösterdi. Philedelphia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz , NY Knicks'te oynayan FETÖ'cü Enes'e unutamayacağı bir blok yaptı. Enes baskete giderken, yetişen Ersan öyle bir blok yaptı ki, FETÖ sempatizanı yerle bir oldu ve parkeye yığılıp, kaldı...

İNSTAGRAM SAYFASINA DA KOYDU
Ersan İlyaova'nın bu hareket ve sonrasındaki tavrı Türkiye'de büyük alkış aldı. Ersan, Twitter'da trenditopic olurken yazılan binlerce mesaj da terör örgütü yapılanması ve onun destekçilerinin Türkiye'de bir daha nefes bile alamayacağının kanıtıydı. Twitter'a gelen mesajlarda Ersan göklere çıkarılırken, ortak görüş, "Herkesin hayal ettiği şeyi yaptı. Helal olsun Ersan'a" şeklindeydi. Ersan'ın İnstagram sayfasına bu pozisyonu koyması dikkat çekti ve beğenildi...

TWİTTER'DAN SEÇME MESAJLAR
¦ Ersan'ın FETÖ'cüyü yere serdikten sonraki hafif sırıtışı ve havaya bakışı.. gururla yürüyüşü... Çok iyi ya.
¦ Ersan İlyasova: Ne yaptı lan size bu devlet
¦ Ersan İlyasova... FETÖ ile mücadelenin nasıl yapılacağını uygulamalı gösteren adam.
¦ FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda bordo formalı Ersan İlyasova, NBA imamı terörist 'i etkisiz hale getirdi. Yüce engin sahalara baş döndüren potalara batakta çatakta Afrin'de Philadelphia'da her zaman ve heryerde hazır!!

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Ersan İlyasova FETÖ'cü Enes'i yerle bir etti!
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