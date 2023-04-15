Kupa Türkiye’de

EV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ın finale yükselmesinden sonra dün de basketbolda büyük Türk takımları büyük başarıya imza attı. Kadınlar EuroLeague Final Four'unda günün ilk maçında İtalyan ekibi Beretta Famila ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk periyodu 21-16 önde kapatırkenSon periyotta oyunun hakimiyetini rakibine bırakmayan Kanarya, 77-70'lik galibiyet ile final biletini aldı.ile takımının en skorer ismi oldu.Dörtlü Final'in diğer karşılaşmasında da yüzümüz güldü. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Çekya'ın USK Prag ekibini 78-58 mağlup etti. Müsabakayı baştan sona domine eden temsilcimiz ilk çeyreği 24-18 tamamlarken soyunma odasına 44- 40 önde gitti.Böylece ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finale yükselip F.Bahçe'nin rakibi oldu vealdı.Mersin Yenişehir Belediyesi'nin galibiyeti sonrası skandal bir olay yaşandı. Çekya'nın başkenti Prag'daki mücadelenin ardından sevincini Türk bayrağı açarak yaşayan taraftarlara, görevliler müdahale edip bayrağı almaya çalıştı. Bunun üzerine Mersin ekibinin basketbolcusu Sinem Ataş, bayrağı güvenlik görevlilerinin elinden alarak takım arkadaşlarının yanına gitti. Bu kez oyuncuların elinde bayrağı gören FIBA görevlisi, bayrağı aldı. Oyuncular da bu durumun ardından formalarındaki bayrağı göstererek tepki gösterdi.