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Giriş Tarihi: 15.4.2023

Kupa Türkiye’de

Kupa Türkiye’de

Prag'da düzenlenen EuroLeague Final Four'unda önce Fenerbahçe Alagöz Holding parkeye çıktı. Sarı-lacivertli takım, İtalyan Beretta Famila'yı 77-70 yenerek tarihinde 5. kez finale yükseldi Ev sahibi Çekya ekibi USK Prag ile kozlarını paylaşan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise rakibini 78-58 İle mağlup edip final biletini aldı. Böylece kupanın Türkiye'ye gelmesi kesinleşti

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ın finale yükselmesinden sonra dün de basketbolda büyük Türk takımları büyük başarıya imza attı. Kadınlar EuroLeague Final Four'unda günün ilk maçında İtalyan ekibi Beretta Famila ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk periyodu 21-16 önde kapatırken 40-36 ile devreyi önde kapattı. İkinci yarıya da iyi başlayan sarılacivertliler, etkili savunması ile rakibin direncini kırarken 61-54 ile final bölümüne girildi. Son periyotta oyunun hakimiyetini rakibine bırakmayan Kanarya, 77-70'lik galibiyet ile final biletini aldı. Sarılacivertlilerde Meesseman 13 sayısı ile takımının en skorer ismi oldu.

HAYES 19 SAYI ATTI
Dörtlü Final'in diğer karşılaşmasında da yüzümüz güldü. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Çekya'ın USK Prag ekibini 78-58 mağlup etti. Müsabakayı baştan sona domine eden temsilcimiz ilk çeyreği 24-18 tamamlarken soyunma odasına 44- 40 önde gitti. Üçüncü periyodu da 62-49 galip kapatan Çukurova ekibi, parkeden 78-58'lik zaferle ayrıldı. Hayes 19, Crvendakic ve Williams da 16'şar sayı kaydetti. Böylece ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finale yükselip F.Bahçe'nin rakibi oldu ve G.Saray ile F.Bahçe'nin ardından finale çıkan 3. Türk ekibi unvanını aldı.

PRAG'DA SKANDAL!
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin galibiyeti sonrası skandal bir olay yaşandı. Çekya'nın başkenti Prag'daki mücadelenin ardından sevincini Türk bayrağı açarak yaşayan taraftarlara, görevliler müdahale edip bayrağı almaya çalıştı. Bunun üzerine Mersin ekibinin basketbolcusu Sinem Ataş, bayrağı güvenlik görevlilerinin elinden alarak takım arkadaşlarının yanına gitti. Bu kez oyuncuların elinde bayrağı gören FIBA görevlisi, bayrağı aldı. Oyuncular da bu durumun ardından formalarındaki bayrağı göstererek tepki gösterdi.

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