Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray, Kadınlar EuroLeague B Grubu’nu 6’da 6’yla kapattı
Giriş Tarihi: 26.11.2025 22:16

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague'de Sopron Basket’i 104-54 yendi.

DHA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague B Grubu altıncı ve son maçında Macaristan temsilcisi Sopron Basket'i 104-54 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 6'da 6 yaparak grubunu namağlup lider tamamladı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Esperanza Mendoza, Igor Esteve Malmierca, Megaklis Marinakis

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smalls 9, Williams 6, Oblak 5, Sude Yılmaz 3, Sehernaz Çidal 3, Ayşe Cora Yamaner 11, Derin Erdoğan 3, Zeynep Gül 4, Juhasz 22, Elif Bayram 13, Johannes 8, Kuier 17

SOPRON BASKET: Laczko 8, Sinka-Palinkas 7, Papp 9, Jevtovic 7, Friskovec 3, Sitku 15, Wallack 3, Borondy 2

1'İNCİ PERİYOT: 31-15

DEVRE: 58-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 82-39

