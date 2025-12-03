Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe, Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu oldu!
30. Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe Opet, kupasını aldı.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. Kupayı 14. kez müzesine götüren sarı-lacivertli oyuncular, törende "Şampiyon Fenerbahçe" yazan tişörtler giydi.

Maçı 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 2 blokla tamamlayan Fenerbahçe'nin Belçikalı uzun forveti Emma Meesseman, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.

Çimsa ÇBK Mersin oyuncularına ikincilik, Fenerbahçeli oyunculara da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.

Sarı-lacivertli oyunculara kupayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Basketbolcuların arasına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da kupayı kaldırdı.

Büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe Opet'in oyuncuları ve teknik heyeti, kupayla taraftarları selamladı.

