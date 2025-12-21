Fırtına, Fenerbahçe’yi ezdi, Kartal 12’den vurdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadelede bordo- mavililer güçlü rakibini 26 sayı farkla 99-73 yendi.
Fırtına 7. galibiyetini elde ederken 10 hafta sonra kaybeden sarı-lacivertliler, 2. mağlubiyetini aldı. Trabzospor'da 36 sayı atan Marcquise Reed galibiyette başrolü oynadı. Beşiktaş Gain ise Tofaş'ı 73-72 yenerek
ligde 12'de 12 yapıp müthiş bir seri yakaladı. Diğer sonuç:
Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 71-74.