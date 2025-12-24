F.Bahçe potada durdurulamıyor

EUROLEAGUE'IN 18. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Barcelona'yı 72-71 mağlup etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede periyotlar 17-13, 18-20, 18-19 ve 19-19 sona ererken sarı-lacivertli ekip, bitime 10 saniye kala Baldwin'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla skoru belirledi. Temsilcimiz bu sezon Avrupa'daki 11. galibiyetini aldı.
Maçın en skoreri 20 sayıyla İspanyol ekibinden Kevin Punter olurken F.Bahçe'de ise Tarık Biberovic ve Talen Horton- Tucker 16'şar sayı kaydetti.