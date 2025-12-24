F.Bahçe potada durdurulamıyor

EUROLEAGUE'IN 18. haftasındaÜlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede periyotlar 17-13, 18-20, 18-19 ve 19-19 sona ererken sarı-lacivertli ekip, bitime 10 saniye kala Baldwin'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla skoru belirledi.Maçın en skoreri 20 sayıyla İspanyol ekibinden Kevin Punter olurken F.Bahçe'de ise Tarık Biberovic ve Talen Horton- Tucker 16'şar sayı kaydetti.