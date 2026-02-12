Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş’ta Ata Özbek ameliyat oldu!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 17:13

Basketbol Süper Ligi ve EuroCup’ta mücadele eden Beşiktaş’ta genç basketbolcu Ata Özbek ameliyat edildi.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Ata Özbek, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ata Özbek'in parmağındaki çıkık nedeniyle ameliyat edildiği bildirildi.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş GAİN Takımımızın sporcusu Ahmet Ata Özbek, ameliyat oldu. Özbek'e, Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından parmağındaki çıkık nedeniyle ameliyat yapıldı. Ahmet Ata Özbek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz."

