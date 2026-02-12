Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri En güçlü şekilde kınıyoruz!
Giriş Tarihi: 12.02.2026

Panionios- Beşiktaş maçında Yunan taraftarların hakaret ve küfür içerikli pankartlarına tepki gösteren TBF, “Sürecin takipçisi olacağız” dedi

Basketbol Federasyonu, Beşiktaş GAİN'in, Panionios'a konuk olduğu Avrupa Kupası maçında Yunanlı taraftarların açtığı küfür ve hakaret içerikli pankartı sert bir dille kınadı. TBF'den şu açıklama yapıldı: Türk milletini, ülkemizin milli ve manevi değerlerini hedef alan provokatif pankartı en güçlü şekilde kınıyoruz. Hiçbir spor organizasyonu; nefret söylemine, ayrımcılığa ve milli değerlere yönelik hakaretlere zemin oluşturamaz. Organizasyonundan sorumlu olan Avrupa Kupası ve Avrupa Ligi'ni tribün güvenliği ve disiplin uygulamaları konusunda sorumluluk almaya ve gerekli önlemleri hayata geçirmeye davet ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağız." Siyah-beyazlılar, rakibini 40 sayı farkla 114-74 yenerek provokatif eylemlere cevabını sahada vermişti.

