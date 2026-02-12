Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Panathinaikos, Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 12.02.2026 12:05

Panathinaikos, Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna kattı

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'i transfer ettiklerini duyurdu.

AA
Panathinaikos, Nigel Hayes-Davis’i kadrosuna kattı
  • ABONE OL

Giannakopoulos, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

Hayes-Davis, Basketbol Avrupa Ligi'nde geçen sezon 16,7 sayı, 5,3 ribaunt ve 1,7 asist ortalamasıyla Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

Dörtlü Final'in MVP'si seçilen ABD'li oyuncu, sezon başında gittiği NBA ekibi Phoenix Suns'ta 27 maçta forma giydi.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, bu sezon Avrupa Ligi'nde 27 maçta 16 galibiyet, 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Panathinaikos, Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz