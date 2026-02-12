TOFAŞ, Emil Rajkovic ile yollarını ayırdı

Basketbol Süper Ligi ekibi TOFAŞ, başantrenör Emil Rajkovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol A Takımımızın Başantrenörü Emil Rajkovic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması kararı alınmıştır. 2025-2026 sezonu öncesinde Basketbol A Takımı Başantrenörlüğü görevine getirilen koçumuz Emil Rajkovic, görev süresi boyunca kulübümüz için özverili çalışmalarda bulunmuş, ailemizin bir parçası olarak takımımızı örnek bir şekilde temsil etmiştir. Gelinen süreçte yolların ayrılması kararı aldığımız değerli antrenörümüze, kulübümüze ve Bursa basketboluna yaptığı katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde en içten dileklerimizle başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.