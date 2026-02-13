NBA All-Star’da basketbol şöleni yaşanacak

Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'da bu yıl 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

Lokavt nedeniyle iptal edilen 1999 hariç 1951'den beri her sene yıldız basketbolcuları aynı sahaya toplayan NBA All-Star, bu yıl 75. kez organize edilecek.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, geçen yılın ardından 2. kez All-Star maçında görev yapacak.

2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk basketbolcu ünvanına sahip Alperen, üst üste 2. kez bu organizasyonda mücadele edecek ilk Türk oyuncu olacak.

NBA'de bu sezon oynadığı 46 maçta, 20,7 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.

2026'DA YENİ FORMAT

NBA'de bu yılki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

All-Star maçlarının yeni formatında ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek.

Milli oyuncu Alperen Şengün, Dünya Karması takımında yer alacak.

Üç takım 12'şer dakikalık maçlarda birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, 4. ve son maçta şampiyonluk mücadelesi verecek.

YETENEK, 3 SAYI VE SMAÇ YARIŞMALARI

Basketbolseverler, hafta sonu boyunca All-Star maçının yanı sıra yükselen yıldızlar karşılaşmaları, yetenek yarışmaları ve ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı bulacak.

Hafta sonunun ilk etkinliği, yarın TSİ 03.00'te başlayacak ünlüler maçı olacak.

Kadrolarında çaylak ve ikinci yıl basketbolcuları ile NBA Gelişim Ligi oyuncularını barındıran takımların karşılaşacağı yükselen yıldızlar maçları ise aynı gün TSİ 05.00'te başlayacak.

Etkinliğin ikinci günündeki yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları, 15 Şubat Pazar günü TSİ 01.00'de yapılacak.

İLK 5'LER

2026 NBA All-Star'da Doğu Konferansı'nın ilk 5'ine Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ve Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) seçildi.

Batı Konferansı'nda ise Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) ilk 5'te yer aldı.

Doğu Konferansı'nda Giannis Antetokounmpo, Batı Konferansı'nda da Stephen Curry ve Shai Gilgeous-Alexander sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

NBA'de 21 yıldır All-Star ilk 5'lerine seçilen LeBron James'in serisi bu sezon sona erdi. Diğer taraftan All-Star'da yedekler arasında yer alarak 22. kez sahaya çıkacak 41 yaşındaki ABD'li yıldız oyuncu, kendisine ait rekoru geliştirecek.

All-Star maçlarının yeni formatında ABD'li genç oyunculardan oluşan NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı ve ABD'li tecrübeli oyunculardan oluşan NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı ile Dünya Karması Takımı mücadele edecek.

Takımların kadroları şöyle:

NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı:

Scottie Barnes

Devin Booker

Cade Cunningham

Jalen Duren

Anthony Edwards

Chet Holmgren

Jalen Johnson

Tyrese Maxey

NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı:

Jaylen Brown

Jalen Brunson

Kevin Durant

Brandon Ingram

LeBron James

Kawhi Leonard

Donovan Mitchell

Norman Powell

Dünya Karması Takımı:

Deni Avdija

Luka Doncic

Nikola Jokic

Jamal Murray

Alperen Şengün

Pascal Siakam

Karl-Anthony Towns

Victor Wembanyama