Cepte 3, hedefte 2!

Teknik direktörünü bir an önce belirleyerek yeni sezon planlamasına başlamak isteyen Beşiktaş, arayışlarında sona yaklaştı. Türkiye Kupası finali öncesinde ikinci başkan Hüseyin Yücel'in, Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalar camiada beklentiyi yukarı çekmişti.Bire bir görüşülen Razvan Lucescu'dan da olumlu yanıt alınamadı.Bu isimler Slaven Bilic, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer... Üç hoca da Beşiktaş'ı çalıştırmaya hazır olduğunu bildirdi.Daha önce Espanyol, Southampton, Tottenham ve PSG'yi çalıştıran Arjantinli teknik adam Pochettino, bu sezon Chelsea ile 38 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 63 puan toplayıp Premier Lig'i 6. sırada bitirdi.Yönetim, bu üç hoca arasında Bronckhorst'u önde tutuyor. Daha önce ekibini toplamakla ilgili yaşadığı sorunu ortadan kaldıranBu isimlerin Mauricio Pochettino ve Xavi Hernandez olduğu öğrenildi. Beşiktaş, ikisiyle de görüşme gerçekleştirdi. Maliyetlerinin 10 milyon Euro olduğu belirtilirken, transfer bütçesi gibi konuların görüşüldüğü, rakam konusunda pazarlık yapıldığı aktarıldı.