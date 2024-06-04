Cepte 3, hedefte 2!

Teknik direktörünü bir an önce belirleyerek yeni sezon planlamasına başlamak isteyen Beşiktaş, arayışlarında sona yaklaştı. Türkiye Kupası finali öncesinde ikinci başkan Hüseyin Yücel'in, Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalar camiada beklentiyi yukarı çekmişti. Ancak şartları siyah-beyazlılara ağır gelen Portekizli hoca, F.Bahçe'ye imza attı.
Bire bir görüşülen Razvan Lucescu'dan da olumlu yanıt alınamadı. Bu gelişmeler yaşanırken üç teknik adam ile temas kuruldu.
Bu isimler Slaven Bilic, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer... Üç hoca da Beşiktaş'ı çalıştırmaya hazır olduğunu bildirdi.
Daha önce Espanyol, Southampton, Tottenham ve PSG'yi çalıştıran Arjantinli teknik adam Pochettino, bu sezon Chelsea ile 38 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 63 puan toplayıp Premier Lig'i 6. sırada bitirdi.
MALİYETLERİ 10 MİLYON EURO SEVİYESİNDE
Yönetim, bu üç hoca arasında Bronckhorst'u önde tutuyor. Daha önce ekibini toplamakla ilgili yaşadığı sorunu ortadan kaldıran 49 yaşındaki çalıştırıcı ile el sıkışıldı ancak daha güçlü bir isimle anlaşılma ihtimaline karşı bekletildiği kaydedildi.
Bu isimlerin Mauricio Pochettino ve Xavi Hernandez olduğu öğrenildi. Beşiktaş, ikisiyle de görüşme gerçekleştirdi. Maliyetlerinin 10 milyon Euro olduğu belirtilirken, transfer bütçesi gibi konuların görüşüldüğü, rakam konusunda pazarlık yapıldığı aktarıldı.