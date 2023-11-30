Gayrimenkulden 200 milyon Euro

Başkan adayı Serdal Adalı, ‘Beşiktaş Master Plan’ toplantısında 5 projenin tanıtımını yaptı. Gayrimenkul projesi ile yaklaşık 200 milyon Euro gelir hedefliyor
Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günüyapılacak olağanüstü seçimligenel kurula sayılı günlerkala başkan adaylarından SerdalAdalı, plan ve projelerini anlattı.
Futboldan başlayarak mali yapıya, gelirlere, iletişim konusundan tesislere kadar her konuya tek tek el atacaklarını belirten Adalı 5 farklı projeyi şöyle anlattı. STADYUM PROJESİ: Yeni açıkta 'safe standing' uygulamasıyla 9 bin 836 bilet daha satacaklarını ve misafir takım tribününün daraltılacağını dile getirdi. ÜMRANİYE VE SERPİL HAMDİ FUTBOL AKADEMISİ PROJESİ: BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin yanındaki 88 bin metrekarelik araziyi bünyelerine katacaklarını belirten Adalı, gençlerin daha iyi yetiştirileceklerine vurgu yaptı. ŞAN ÖKTEN AMATÖR BRANŞLAR MERKEZİ: Fulya'da anlaşması sağlanan alanda yapacakları 12 bin metrekarelik alanda amatör branşları bir araya toplayacaklarını aktardı. AKATLAR SPOR PARK PROJESİ: Salonu 30 bin metrekare ve 12 bin seyirci kapasitesiyle yeniden planladıklarından ve ayrıca antrenman salonunu da 5 bin metrekare alanda yeniden hizmete açacaklarından bahsetti. GAYRİMENKUL PROJESİ: İstanbul Havaalanı'na ve şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta yaşam kent projesini hayata geçireceklerini belirten Adalı, yarım milyon metrekare alana kurulacak Beşiktaş Ekolojik Kent içerisinde sosyal ve sportif alanların yanı sıra 380 villa projesinin yer alacağını vurguladı. Beşiktaş Gayrimenkul Projesi ile yaklaşık 200 milyon Euro (Güncel kura göre 6 milyar 350 milyon TL) gelir hedeflediklerinin altını çizen Adalı, konuşmasını "Beşiktaş için gün kurtuluşgünüdür. Beşiktaş için gün kazanmagünüdür. Beşiktaş için gün ayağakalkma günüdür" diyerek bitirdi.
ADALI'NIN LİSTESİ
Serdal Adalı'nın listesindeki asil yönetimkurulu üyeleri; Metin Keçeli,Hakan Daltaban, Uğur Fora, OrhanÖzalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş,Kaan Kasacı, Aykan Aydın oldu.Yedek yönetim kurulu üyeleri listesindeise Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu,Hazal Kalkavan Karahan, MustafaMollaoğlu ve Mahir Kaplan yer aldı.