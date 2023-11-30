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Giriş Tarihi: 30.11.2023

Gayrimenkulden 200 milyon Euro

Ogün ŞAHİNOĞLU
Gayrimenkulden 200 milyon Euro

Başkan adayı Serdal Adalı, ‘Beşiktaş Master Plan’ toplantısında 5 projenin tanıtımını yaptı. Gayrimenkul projesi ile yaklaşık 200 milyon Euro gelir hedefliyor

Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula sayılı günler kala başkan adaylarından Serdal Adalı, plan ve projelerini anlattı.
Futboldan başlayarak mali yapıya, gelirlere, iletişim konusundan tesislere kadar her konuya tek tek el atacaklarını belirten Adalı 5 farklı projeyi şöyle anlattı.
STADYUM PROJESİ: Yeni açıkta 'safe standing' uygulamasıyla 9 bin 836 bilet daha satacaklarını ve misafir takım tribününün daraltılacağını dile getirdi.
ÜMRANİYE VE SERPİL HAMDİ FUTBOL AKADEMISİ PROJESİ: BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin yanındaki 88 bin metrekarelik araziyi bünyelerine katacaklarını belirten Adalı, gençlerin daha iyi yetiştirileceklerine vurgu yaptı.
ŞAN ÖKTEN AMATÖR BRANŞLAR MERKEZİ: Fulya'da anlaşması sağlanan alanda yapacakları 12 bin metrekarelik alanda amatör branşları bir araya toplayacaklarını aktardı.
AKATLAR SPOR PARK PROJESİ: Salonu 30 bin metrekare ve 12 bin seyirci kapasitesiyle yeniden planladıklarından ve ayrıca antrenman salonunu da 5 bin metrekare alanda yeniden hizmete açacaklarından bahsetti.
GAYRİMENKUL PROJESİ: İstanbul Havaalanı'na ve şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta yaşam kent projesini hayata geçireceklerini belirten Adalı, yarım milyon metrekare alana kurulacak Beşiktaş Ekolojik Kent içerisinde sosyal ve sportif alanların yanı sıra 380 villa projesinin yer alacağını vurguladı. Beşiktaş Gayrimenkul Projesi ile yaklaşık 200 milyon Euro (Güncel kura göre 6 milyar 350 milyon TL) gelir hedeflediklerinin altını çizen Adalı, konuşmasını "Beşiktaş için gün kurtuluş günüdür. Beşiktaş için gün kazanma günüdür. Beşiktaş için gün ayağa kalkma günüdür" diyerek bitirdi.



ADALI'NIN LİSTESİ
Serdal Adalı'nın listesindeki asil yönetim kurulu üyeleri; Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın oldu. Yedek yönetim kurulu üyeleri listesinde ise Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu ve Mahir Kaplan yer aldı.

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Gayrimenkulden 200 milyon Euro
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