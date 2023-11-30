Gayrimenkulden 200 milyon Euro

Beşiktaş'tasayılı günlerkala başkan adaylarından SerdalAdalı, plan ve projelerini anlattı.Futboldan başlayarak mali yapıya, gelirlere, iletişim konusundan tesislere kadar her konuya tek tek el atacaklarını belirten Adalı 5 farklı projeyi şöyle anlattı.Yeni açıkta 'safe standing' uygulamasıyla 9 bin 836 bilet daha satacaklarını ve misafir takım tribününün daraltılacağını dile getirdi.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin yanındaki 88 bin metrekarelik araziyi bünyelerine katacaklarını belirten Adalı, gençlerin daha iyi yetiştirileceklerine vurgu yaptı.Fulya'da anlaşması sağlanan alanda yapacakları 12 bin metrekarelik alanda amatör branşları bir araya toplayacaklarını aktardı.Salonu 30 bin metrekare ve 12 bin seyirci kapasitesiyle yeniden planladıklarından ve ayrıca antrenman salonunu da 5 bin metrekare alanda yeniden hizmete açacaklarından bahsetti.İstanbul Havaalanı'na ve şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta yaşam kent projesini hayata geçireceklerini belirten Adalı, yarım milyon metrekare alana kurulacak Beşiktaş Ekolojik Kent içerisinde sosyal ve sportif alanların yanı sıra 380 villa projesinin yer alacağını vurguladı. Beşiktaş Gayrimenkul Projesi ile yaklaşık 200 milyon Euro (Güncel kura göre 6 milyar 350 milyon TL) gelir hedeflediklerinin altını çizen Adalı, konuşmasınıdiyerek bitirdi.Serdal Adalı'nın listesindekiMetin Keçeli,Hakan Daltaban, Uğur Fora, OrhanÖzalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş,Kaan Kasacı, Aykan Aydın oldu.ise Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu,Hazal Kalkavan Karahan, MustafaMollaoğlu ve Mahir Kaplan yer aldı.