Gedson’a stratejik sözleşme!

göreve geldiğinde Gedson Fernandes'e maaş zammı yapılacağını açıklayan Başkan Serdal Adalı verdiği sözü tuttu. Taraflar arasında bir süredir devam eden görüşmeler resmiyete kavuştu.Ara transferde Gendson'a gelen 25 milyon Euro'luk teklifi Benfica'nın %50'lık payı nedeniyle geri çeviren siyah-beyazlılar, oyuncuyu iki sezon da oynatırsa Portekiz ekibine hiç pay vermeden bonservis gelirinin tamamına sahip olacak.