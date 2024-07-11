O tam bir gol makinesi

İddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından Ciro Immobile için de geri sayıma geçti.8 sezondur Roma ekibinde oynayan 34 yaşındaki oyuncu muhteşem bir kariyeri sahip. İşte A'dan Z'ye İmmobile:altyapısı patentli Immobile, genç yaşlarda 3 kez başka takımlara kiralandı. 2012'de bonservisini alan Genoa'da kimliğini kazandı.patlamayı 1 sezon sonra 13.5 milyon Euro'ya dönemin bonservis rekorunu kırarak gittiği Torino'da yaptı. 34 maçta ağları 23 kez havalandırarak gol krallığına ulaştı.etiketi İtalyan santrfora Dortmund'un kapılarını açmasına rağmen Bundesliga'da beklenilen performansı sergileyemedi. 2016'da Sevilla'ya kiralandıktan sonra devre arasında kalıcı olarak İspanya'nın yolunu tuttu.forma giyme arzusu ağır basınca Sevilla'dan en büyük çıkışını yaptığı Torino'ya kiralık gitti. 14 maçta 9 gole (5 gol-4 asist) katkı yapan başarılı santrafor, eski günlerine dönüş sinyalleri verdi.yaz Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, İmmobile'yi kulübe kazandırdı. 2019-20'de kariyer sezonunu geçirerek 36 golle Gonzalo Higuain'in Serie A'daki rekorunu egale etti.ve Lewandowski'yi geçerek Avrupa'da en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü aldı.geride kalan sezon haricinde 7 sezon üst üste çift haneli gol sayılarına ulaştı. Ağları 207 kez havalandırırken 4 defa krallık tacını taktı. Şu an Lazio tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.büyük bir sakatlık yaşamadı. Ancak son iki sezonda Hamstring (kas yırtılması) sorunu mevcut. 2023-24'te bu nedenle 8 maç kaçırırken 2022-23 sezonunda ise 10 karşılaşmada oynayamadı.Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Immobile transferini tamamlamak için bugün İtalya'ya gidecek. 34 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşan siyah-beyazlılar, Lazio'yu da 3 milyon Euro'ya ikna edip operasyonu sonuçlandıracak.BEŞİKTAŞ, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Slovenya'nın Maribor şehrine gitti. 20 Temmuz tarihine kadar Maribor'daki Habakuk Hotel'de kamp yapacak olan siyah-beyazlılar, ilk antrenmanını dün akşam 19.30'da gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın kadrosunda Daniel Amartey, Alex Oxlade- Chamberlain, Javi Montero, Ante Rebic ve izinli Mert Günok yer almadı. A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundaki Semih Kılıçsoy ise kampa 15 Temmuz'da dahil olacak.Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararıyla eski futbolcusu Tyler Boyd'a 1 milyon 37 bin 525 Euro tazminat ödedi. Siyah-beyazlı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, Boyd'a yapılan ödemenin ardından dosyanın kapandığını bildirdi. ABD'li futbolcu için 956 bin Euro fesih tazminatı, 81 bin 525 Euro da faiz olmak üzere toplam 1 milyon 37 bin 525 Euro (Yaklaşık 36 milyon TL) verildiği duyuruldu. Beşiktaş, tecrübeli oyuncunun sözleşmesini Kasım 2022'de feshetmiş, Boyd da FIFA'ya gitmişti.