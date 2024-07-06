Oyunları bozarız yolu yarılarız

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Türkiye bugün Hollanda ile tarihi bir sınava çıkıyor. Grup aşamasında Çekya ve Gürcistan'ı devirip Portekiz'e mağlup olan Türkiye, son 16 turunda ise Avusturya'yı 2-1'le geçerek çeyrek finale yükseldi. Hollanda ise D Grubu'nda Polonya'yı yenip Avusturya'ya yenilirken Fransa ile 0-0 berabere kalarak çıkıp ardından Romanya'yı 3-0 devirdi.Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen ekranlara gelecek.İKI takım arasında oynanan son iki karşılaşmada toplam 13 gol atıldı. Mart 2021'de Türkiye 4-2 kazanırken Eylül 2021'de ise 6-1 ile Hollanda gülen taraf oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de bugün A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek. Turnuvada şu ana kadar her maçın ardından Ay-Yıldızlı oyuncuları soyunma odasında arayarak heyecanlarına ortak olan Erdoğan, bu kez takıma destek vermek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda olacak. Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacağı programı iptal eden Cumhurbaşkanı, tribünden takıma moral verecek.Türkiye, 631. karşılaşmasına Hollanda karşısında çıkacak. 101 yıllık tarihinde Ay-Yıldızlı takımımız 345'i resmi, 285'i özel toplam 630 maç oynayıp, biri hükmen 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 237 yenilgi yaşadı.