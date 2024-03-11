F.Bahçe üzülmez!

Fenerbahçe-Pendik maçın 114 dakika uzadı ancak top 47.41 dakika oyunda kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısına 11, ikinci devresine 10 dakika eklendi ancak ekstra uzatmalarla 114 dakikayı buldu. 58.51 dakika oynanan ilk 45 dakikada topun oyunda kalma süresi 23 dakika 15 saniye oldu. İlk yarıdaki faul sayısı 28 olarak dikkat çekti. Fenerbahçe (11) ile Pendikspor (17), Kasım 2016'daki Trabzonspor- Antalyaspor maçından (30) bu yana ilk yarısı en fazla faule sahne olan Süper Lig karşılaşmasını oynadı. Maç 46 faulle tamamlandı (FB 17, Pendik 29).F.Bahçe'ye beraberliği getiren Mert Hakan Yandaş, bu sezon ligde attığı iki golü de ceza sahası dışından buldu. Komutan lakaplı oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki iç saha maçında gol sevinci yaşadı (Pendikspor/ Kasımpaşa).ipten yine Batshuayi aldı. Bu sezon sonradan oyuna girdiğiBatsman lakaplı golcü, dün de 87'de kazanılan penaltıda topun başına geçerken, skoru 2-1'e getirdi. Süper Lig'de 8. kez ağları havalandırırken, toplamda gol sayısını 20'ye çıkardı.Kadıköy'de 83. dakikada yaşanan pozisyon yine sosyal medyada gündem oldu.İrfan Can Kahveci ceza sahasına girerken çizginin üzerinden Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kaldı.Hakem serbest vuruşa karar verdi.85. dakikada VAR hakemi Alper Çetin'den gelen bilgi ile Kadir Sağlam, kararı penaltı olarak değiştirdi.F.Bahçe bu sezon Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takım oldu. Sarı-lacivertliler, lehlerine verilengole çevirdi. Kanarya'yı 12 penaltı ile G.Saray takip ediyor. Aslan, bunlardan 10'unu gol yaptı.SEZON sonu ayrılığına kesin gözüyle bakılan Ferdi Kadıoğlu dün skoru 3-1'e getirirken, Süper Lig'de bu sezon ilk golünü attı. Karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Evimizde kendimizi zora düşürüyoruz. Ancak iyi bir geri dönüş yaptık. Bu yol, şampiyonluk yolu. Yediğimiz goldeki hata benimdi. Maçı çevirdiğimiz için mutluyum."