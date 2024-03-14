Herkes saf bunlar akıllı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,diyerek konuşmasına başladı ve şu ifadeleri kullandı: Rakibimiz son dönemde deli saçması söylemler içerisinde.Buna müdahale edecek federasyon yok. Galatasaray'ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu anlatacağım. Tenhada ayrı, umumide ayrı davranırlar.Sportif rekabette, transferlerde algı oluşturup, hak, hukuk ve vicdan tanımazlar. Kul hakkı yemekten çekinmezler.Rakiplerini aşağılarlar ve alay ederler. Son Beşiktaş derbisinde olduğu gibi.Sadece kendilerini akıllı, herkesi saf görürler.Koç, G.Saray başkanının bir dostu aracılığıyla kendisinden bulunduğu talebi şöyle anlattı:akibimizin atanmış başkanına, 3. kez başkanlığa geldiği sorulduğundadedi. Algı işleri bunların DNA'sında olduğu için gidecekleri yolun sınırı yoktur. Birkaç ay önce bir ziyaretçim vardı, telefonu çaldı, arayan Dursun Özbek'ti. Gayrettepe'deki otelinde randevulaştılar. Ortak dostun anlattığına göre; Özbek orada kendisine,Kendisi ile kimsenin bilmediği bir ortamda buluşup yol haritası çizmek isterim.Hatta geçen gün Ali Bey ile bana aynı anda toplantı saati verip, bizi aynı masaya oturtarak gereksiz tartışma çıkmasına vesile oldu. Biz tartışırken, TFF Başkanı koltuğuna yaslanıp gülerek izliyordu (Burası doğru, oldu bu olay.)Ali Bey ile konuş, bu hepimiz için iyi olacaktır" diyor. Ortak kişiye 'Ben güvenmiyorum, samimi de bulmuyorum' dedim. Bunlar ne halkı ne devlet ne milleti umursayan insan değiller.aşkan Ali Koç, "TFF Başkanı'nın istifasını isteyenler konuşmuyor, sizce neden? Mert Hakan Yandaş üzerinden Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya getiriliyor. Trabzonspor camiası için ne söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:Selahattin Bey'in Pendik maçı sonrası söylemleri Trabzonspor ile alakalı değil. Onlarla yaptığımız son konuşmadadurumuna geldi konu. Trabzonspor ve birçok kulüple aynı noktadayız. Ertuğrul Doğan ile görüşmelerde, neredeyse aynı noktadayız.TFF Başkanı'ndan memnun değilsiniz, kurullar rezil... Hakemler kötü... O zaman siz de bizim gibi yabancı hakem talebinde bulunun! Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız... Bu sizin en büyük samimiyet testiniz. Yabancı hakem istemezler, Avrupa'da yabancı hakemlerin nasıl maç yönettiğini görüyorlar. Okan Buruk'un en yakın hakem arkadaşı kim? Bilen bilir, en iyi sonuçları Türk hakemlerle alıyorlar. Kazanmak için her yol mübah."Yumruğunuzu masaya vuramıyorsunuz" deniyor.Benim hep endişem var.G.SARAY ile TFF arasındaki ilişkinin adını koyamadık. TFF'de korundukları, bu kulübün zor anında TFF'nin imdatlarına yetiştiği ortadadır. Sebep oldukları rezaleti, F.Bahçe üzerine yıkmaya çalışmakla Türk futbolunu yönetiyorlar. F.Bahçe olarak, devletimizin bu konuyu araştırmasını istiyoruz. Abdulkadir Bitigen, G.Saray-Antalya maçında verdiği penaltıyı, haftalık eğitimde yanlış karar olarak değerlendiriyor. 1 Mart Cuma günü saat 15.00'te hakemler, Hugh Dallas ve TFF Başkanı'nın katıldığı toplantı yapılıyor. TFF Başkanı, Tolga Özkalfa ile ilgili görüşlerini anlatıyor. İstifa etmediğini ve görevden alındığını belirterek ayrılıyor. Dallas, Abdulkadir Bitigen'e veridiği penaltıyla ilgili görüşünü soruyor. Hakemler hayrete düşüyor. Penaltı kararını yanlış verdiğini herkesin önünde itiraf ediyor. Peki şampiyonluk yarışına bu kararın etkisi ne olacak? TFF Başkanı'na Abdulkadir Bitigen olayını sordum. Böyle bir toplantı olmadığını söyledi. Halbuki kendisi de katılmış.BİZİM maçlarımız basket maçı gibi, dokunduğumuz an faul ve sarı kart. Bunlar geçmişte de korunuyordu. Kartlardaki çifte standart, bu sene zirve yapmıştır. Bu durum bütün ligi etkilemektedir. 59 faul, 15 kart aldık. Onlar 62 faul yapmış, 4 kart almış. Galatasaray son 8 maçında 99 faul yapmış, 10 sarı kart görmüş. 8 kırmızı kart verilmeyen pozisyon.. Şampiyonluk yarışını bu kart standartsızlığı derinden etkiliyor. Mauro İcardi kamuoyu baskısı olmasa, sevk edilmezdi. Tedbirsiz sevk edildi."Ali Koç'un basın toplantısında F.Bahçe kongre üyeleri, kulüp çalışanları ve sarı-lacivertli sporcular da yerini aldı. Ali Koç'un konuşması sık sık alkışlarla kesildi.