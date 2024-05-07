Kanarya havlu attı

RAKAMLAR YETMEDİ!
Fenerbahçe,
istatistiklerde üstünlük sağlasa da sonuca yansıtamadı. %71 topla oynama değeriyle sezonun en iyi karnesini tutturan sarı-lacivertliler, 21 şutta 7 isabet sağladı. Bu rakam Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014-15 sezonundan bu yana gol atamadığı bir lig karşılaşmasındaki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. 42 orta yaptı. Pas başarı oranı %83 olan Fenerbahçe, 11 de korner kullandı.
TADİC'TEN ACI İTİRAF!
Fenerbahçe'nin
Sırp yıldızı Tadic, Konya maçı sonrası realist açıklamalarıyla dikkat çekti. Beşiktaş derbisi sonrası galibiyete rağmen "İpler Galatasaray'ın elinde" diyen yıldız futbolcu, dün de "Artık şampiyonluk çok zor ki bu maçtan da önce zaten bizim elimizde değildi.
Kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bulduğumuz pozisyonları atmamız gerekiyordu. Değerlendiremediğimiz için mutsuzuz" diye konuştu.
ALMAN VAR 'OFSAYT' DEDI
SOL
kanattan topla hızlı çıkan Ndao pasını Boateng'e verdi. Ceza sahası yayından sert şutunu çeken Boateng'in vuruşunu Livakovic çıkardı. Livakovic'ten seken topu Ndao boş ağlara gönderdi. Konya'nın yaşadığı büyük sevinç, VAR'daki Alman Daniel Schlager'in ofsayt uyarısıyla hüsrana döndü.
SLOWİK DUVAR ÖRDÜ
Konyaspor'un
aldığı bir puanda Polonyalı kalecisi Slowik başrolü oynadı. 32 yaşındaki file bekçisi kalesine gelen 7 şutta da gole izin vermeyip yüzde 100'lük bir başarı oranı yakaladı. Karşılaşma sonrası ise, "Bulunduğumuz durum nedeniyle bir puan bizim için önemli. Fenerbahçe gibi bir rakipten bunu aldığımız için mutluyuz"
diye konuştu.
İYI UYKULAR!
G.SARAYLI
İcardi, F.Bahçe'nin Konya beraberliği sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Arjantinli, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un, G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a söylediği "Her gece yatarken bizi düşün" sözlerine cevap niteliğindeki yaptığı bu hareketi, rakibin Sivas beraberliği sonrasında da paylaşmıştı.