Kanarya havlu attı

istatistiklerde üstünlük sağlasa da sonuca yansıtamadı. %71 topla oynama değeriyle sezonun en iyi karnesini tutturan sarı-lacivertliler, 21 şutta 7 isabet sağladı. Bu rakam Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014-15 sezonundan bu yana gol atamadığı bir lig karşılaşmasındaki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. 42 orta yaptı. Pas başarı oranı %83 olan Fenerbahçe, 11 de korner kullandı.Fenerbahçe'ninSırp yıldızı Tadic, Konya maçı sonrası realist açıklamalarıyla dikkat çekti. Beşiktaş derbisi sonrası galibiyete rağmen "İpler Galatasaray'ın elinde" diyen yıldız futbolcu, dün deKazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bulduğumuz pozisyonları atmamız gerekiyordu. Değerlendiremediğimiz için mutsuzuz" diye konuştu.kanattan topla hızlı çıkan Ndao pasını Boateng'e verdi. Ceza sahası yayından sert şutunu çeken Boateng'in vuruşunu Livakovic çıkardı. Livakovic'ten seken topu Ndao boş ağlara gönderdi. Konya'nın yaşadığı büyükaldığı bir puanda Polonyalı kalecisi Slowik başrolü oynadı. 32 yaşındaki file bekçisi kalesine gelen 7 şutta da gole izin vermeyip yüzde 100'lük bir başarı oranı yakaladı. Karşılaşma sonrası ise,diye konuştu.İYI UYKULAR!İcardi, F.Bahçe'nin Konya beraberliği sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Arjantinli, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un, G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a söylediği "Her gece yatarken bizi düşün" sözlerine cevap niteliğindeki yaptığı bu hareketi, rakibin Sivas beraberliği sonrasında da paylaşmıştı.