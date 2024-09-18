Sizden Avrupa’da başarı bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde sarı-lacivertli kulübün Türk sporundaki önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan,dedi.Türk futbolundaki kısır tartışmaların sona erdirilmesini de isteyen Erdoğan,ifadelerini kullandı.Kabulde, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm takım oyuncularının imzaladığı formayı hediye etti. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da kabulde hazır bulundu.