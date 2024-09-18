Sizden Avrupa’da başarı bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde sarı-lacivertli kulübün Türk sporundaki önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi bu sezon da Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor, maçlarını izlemeye çalışıyorum. Elbette Şampiyonlar Ligi'nde izlemek isterdik ancak şanssız bir şekilde elendi. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Hem Fenerbahçe'ye hem de diğer kulüplerimize Avrupa'da başarılar diliyorum"
dedi.
GERGİN ATMOSFERİ BİTİRİN
Türk futbolundaki kısır tartışmaların sona erdirilmesini de isteyen Erdoğan, "Liglerimizin kalitesinin, marka değerinin, fairplay ile rekabet seviyesinin de yükseltilmesi icap ediyor. Bizim artık kısır tartışmaları, gergin atmosferi geride bırakmamız lazım. Etrafımız ateş çemberiyle çevrilmişken bizim birbirimizi anlamaya, empati kurmaya ihtiyacımız var"
ifadelerini kullandı.
FORMA HEDİYE EDİLDİ
Kabulde, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm takım oyuncularının imzaladığı formayı hediye etti. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da kabulde hazır bulundu.