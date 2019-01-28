CANLI | Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 20.00'de başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Andre Ayew, Roberto Soldado

FENERBAHÇE - EVKUR YENİ MALATYASPOR

MAÇTAN NOTLAR

Ligde geride kalan 18 haftada 32 puan toplayan ve 3. sırada bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale adını yazdıran Malatya temsilcisi, Fenerbahçe karşısında galip gelerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon İstanbul deplasmanında şu ana kadar 2 karşılaşmaya çıktı. Sarı-siyahlılar, ligin beşinci haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, 7'nci haftada ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Malatya temsilcisinde sakatlıkları geçen Adem Büyük, Mustafa Akbaş ve Guilherme, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.

FENERBAHÇE DÜŞME POTASINDA

Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi. Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla düşme potasında giriyor.

5 EKSİK VAR

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'de Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, sakatlıkları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yapılan rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Martin Skrtel de cezası sebebiyle yarınki mücadelede görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia, Evkur Yeni Malatyaspor maçında kart görmeleri durumunda ligin 20. haftasında Göztepe ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.