Gelecek yıl buluşalım!

HAZIRAN'DA

TİMURLENK

Merakla beklenen UEFA toplantısı dün yapılırken, EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesi kararı alındı. Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da değişen planlamanın ardından 55 üye ülke ve 250'ye yakın kulüp temsilcisi telekonferans yöntemi ile görüştü. 12 Haziran'da İtalya-Türkiye maçı ile Roma'da başlayacak ve 11 Temmuz 2020 Pazar günü bitirilmesi öngörülen turnuva 11 Haziran-11 Temmuz 2021'e ertelendi. Kritik zirvede organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanan 12 ülkenin görüşleri etkili olurken ortak söz "Bu şartlarda oynatamayız" oldu. Her ülkenin kendi içindeki durum nedeniyle erteleme isteğine UEFA da olumlu yanıt verdi ve yapılan oylama sonrasında EURO 2020'nin ertelenmesi kararı alındı.Daha önce 2. Dünya Savaşı yıllarında Dünya Kupası oynanmamış ve 1938'de yapılan turnuvanın ardından 12 yıl sonra 1950'de yeniden yapılmıştı. Ayrıca yine 2. Dünya Savaşı döneminde Tokyo'da yapılacak 1940 ve 1944 Olimpiyat Oyunları iptal edilmişti.UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili kararını da açıkladı. Yapılan duyuruya göre iki turnuva da askıya alındı ve Koronavirüs tehdidi sona erene kadar süresiz ertelendi. Devler Ligi'nde son 16 turunda rövanş maçlarının yarısı oynanırken turnuva bu aşamada durduruldu. Avrupa Ligi'nde ise son 16 turu maçlarının rövanş mücadeleleri hiç oynanmadı. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçının tarihi de değişti. 30 Mayıs 2020'de oynanması planlanan mücadele, Devler Ligi'nin durdurulması nedeniyle yeniden ayarlanacak. Takvimdeki en uygun tarihin 27 Haziran olacağı öngörülüyor. Yarı finaller ise tek maç üzerinden İstanbul'da oynanacak. Avrupa Ligi finalinin tarihi de 24 Haziran olarak planlanıyor.UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, turnuvayı ertelemekten başka şansları olmadığını söyledi. "Tek seçeneğimizdi" diyen Ceferin şöyle devam etti: "Yerel lig ve kulüpler düzeyindeki diğer uluslararası turnuvalarda sezonu bitirebilmek için de başka seçeneğimiz yoktu.Bu nedenle bu erteleme kararını aldık ve 55 ülkenin tamamının da desteğine sahibiz." Öte yandan UEFA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi ve eski TFF Başkanı Şenes Erzikdedi.EURO 2020'nin ertelenmesi, diğer şampiyonaları da etkiledi. Haziran 2021'de gerçekleşecek olan Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası da ileri bir tarihe ötelendi ve EURO 2020 bittikten sonra yapılmasına karar verildi. Ayrıca Avrupa Uluslar Kupası Dörtlü Finali de iptal edilecek ve FIFA'nın ilk kez düzenleyeceği 2021 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın da tarihi değiştirilecek.EURO 2020'nın ertelenmesi elbette UEFA'ya ekonomik olarak zarar verecek. Bu turnuvanın 400 çalışanı vardı, şehirlerde hazırlıklar neredeyse tamamlanmıştı. UEFA'nın kasası sağlam. Futbolun patronu olarak elbette kulüpler kadar etkilenmezler. Turnuvanın bir yıl sonraya ertelenmesi liglerin ve Avrupa kupalarının oynanabilmesi için takvimi açma anlamı taşıyor. Şimdi herkes Çin'de salgının 45 günde yoğunluğunu yitirip hayatın normale döndüğü senaryo üzerinden Avrupa'da 15 Nisan'dan itibaren hayatın normal akışına gireceğine inanıyor.UEFA, iki kupayı da askıya alırken 'iptal ettim' demiyor. Bütün Avrupa'da federasyonlar takımların Nisan'ın 3. haftasında tesislerine dönüp hazırlık yapmaya başlamalarını ve Mayıs başında kalan haftaları oynamalarını planlıyorlar.Liglerde 8-12 arasında kalan hafta var. Bunu 4 ara hafta ile Haziran sonunda bitirmeyi hedefliyorlar.Bu sayfalarda dile getirdiğimiz üzere Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek ile yarı finaller tek maçtan oynanabilir. Kağıt üzerinde resmen açıklanmasa da Devler Ligi finali için tarih 27 Haziran. Avrupa Ligi finalinin 24 Haziran'da Bakü'ye alınma ihtimali var. Transfer sezonu Temmuz'da başlayacak ve finansal fair play konusu da 1 yıl askıya alınacaktır.