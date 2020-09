Leipzig Sörloth için bastırıyor

Trabzonspor ile Leipzig arasındaki Sörloth pazarlığı yeni bir seviyeye ulaştı. Golcüsü Timo Werner'i yaklaşık 60 milyon Euro'ya Chelsea'ye satan Alman ekibi gözünü Sörloth'a dikmişti. Yapılan ilk görüşmelerde 17+3 milyon Euro'luk teklif ise Trabzonspor tarafından kabul edilmemiş, Alman ekibi de başka oyunculara yönelmişti.

Ancak Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın yaptığı açıklama her şeyi değiştirdi. Nagelsmann'ın, "Sörloth geçen sezonki performansını Bundesliga'da da gösterebilirse şahane olur" sözleri, Alman kulübünün yönetimini harekete geçirdi. Leipzig, 24 yaşındaki forvet için yeniden bordo-mavililerin kapısını çaldı ve bu kez 19+3 milyon Euro teklif etti.



LYON DA SIRAYA GİRDİ

Fransız basını, Moussa Dembele'nin bu yaz Lyon'dan ayrılması durumunda sportif direktör Juninho'nun Alexander Sörloth'u transfer edeceğini yazdı. Haberde Lyon'un, Sörloth'un geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla sergilediği performanstan etkilendiği belirtildi. Fransız ekibi, Altay'dan Cenk Özkaçar'ı da kadrosuna katmıştı



FESİH GÜNDEMDE

Trabzonspor hem yabancı kontenjanında hem de harcama limitinde yer açmak için Manuel da Costa ve Hosseini'ye kendilerine kulüp bulmaları gerektiğini tebliğ etmişti. Ancak iki oyuncu da ayrılmış değil. Yönetimin de öncelikle Da Costa olmak üzere bu iki oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesini kararlaştırdığı belirtildi.



PEREİRA ALARMI

Trabzonspor'un Rizespor'u 4-3 yendiği maçta attığı gol sırasında aldığı darbe ile sakatlanan Joao Pereira'ya sol iç yan bağında tespit edilen yırtığın tedavisi için yoğun bir program uygulanıyor. Ancak 36 yaşındaki futbolcunun ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçında oynama ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.



YUNUS EMRE SEL:

TRABZONSPOR ANALİZİ



Trabzonspor'un defansif yönü hâlâ çok zayıf

Trabzonspor'da geçen sezon orta sahada defansif oyuncu eksikliği ve stoperler büyük sorun olmuştu. Yeni sezon öncesi oynanan iki hazırlık maçında da gördük ki, değişen bir şey yok. Eksikler aynı ve transfer bekleniyor.

İşte sezon öncesi Trabzonspor:

1-GEÇEN sezonki Trabzonspor'un en önemli sorunu orta sahanın çabuk geçilmesi ve stoperlerin bireysel hatalarıydı. İki hazırlık maçında da aynı sorunlar gözlendi.

2- YİNE geçen sezon kale hariç takımda ciddi bir rekabet yoktu. Yeni transferler de daha çok gidenlerin yerini doldurmaya yönelik. Bu da takımda alternatif oyuncu ve rekabet eksikliğine yol açıyor.

3- NOVAK'IN yerine gelen Marlon, hücuma çıkıp orta yapmayı seven bir sol bek.

Ancak Nwakaeme gibi geri gelmeyi çok sevmeyen bir oyuncunun arkasında ciddi sıkıntılar yaşayabilir. İki maçta da gözlendiği gibi.

4- OFANSİF yönden takım daha güçlü.

Çaykur Rizespor maçında tüm oyuncular gole daha yakın oynadı. Abdülkadir Ömür'ün etkili oyunu da Trabzonspor adına sevindirici.

5- ORTA sahadaki Flavio-Abdulkadir- Trondsen üçlüsü dinamik, presi seven bir yapıda olsa da top kapma ve kullanmada sıkıntı yaşıyor. O bölgede lider ve topu ileriye taşıyacak bir oyuncuya ihtiyaç duyuluyor.

6- TRABZONSPOR'UN çok iyi bir 6 numara, en az iki stoper ve ofansif anlamda kanatlarda da oynayabilecek bir oyuncuya net şekilde ihtiyacı var