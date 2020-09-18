Son dakika: Tolgay Arslan resmen Udinese'de! Fenerbahçe feshetmişti

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ın yeni durağı İtalya oldu. Sarı-lacivertliler ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Tolgay Arslan, resmen Udinese'ye transfer oldu.

İtalyan ekibi Tolgay Arslan'ın transferini bu görselle duyurdu;





FENERBAHÇE'DEN İTALYA'YA 3. FUTBOLCU!

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi ve Miha Zajc da İtalya'nın yolunu tutmuştu. Tolgay sarı-lacivertli formadan ayrılarak Çizme'nin yolunu tutan 3. isim oldu.

İşte Fenerbahçe'nin 13. transferi! Bonservis bedeli de belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim...

Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme