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Son dakika: resmen Udinese'de! feshetmişti

Son dakika haberleri | ile yollarını ayıran 'ın yeni durağı oldu. Sarı-lacivertliler ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Tolgay Arslan, resmen Udinese'ye transfer oldu.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 21:17 Son Güncelleme: 18.9.2020 21:40 ABONE OL
Son dakika: Tolgay Arslan resmen Udinese'de! Fenerbahçe feshetmişti

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ın yeni durağı İtalya oldu. Sarı-lacivertliler ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Tolgay Arslan, resmen Udinese'ye transfer oldu.

İtalyan ekibi Tolgay Arslan'ın transferini bu görselle duyurdu;



FENERBAHÇE'DEN İTALYA'YA 3. FUTBOLCU!

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi ve Miha Zajc da İtalya'nın yolunu tutmuştu. Tolgay sarı-lacivertli formadan ayrılarak Çizme'nin yolunu tutan 3. isim oldu.

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Son dakika: Tolgay Arslan resmen Udinese'de! Fenerbahçe feshetmişti
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