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İşte 'nin 13. transferi! Bonservis bedeli de belli oldu

Son dakika haberleri | Yeni sezona bambaşka bir kadro ile başlayan Fenerbahçe, kaleci hariç diğer tüm mevkilere transfer yapmış durumda. 'nin ayrılığı sonrası bir forvet almasına kesin gözüyle bakılan Kanarya, kanat arayışlarına da devam ediyordu. Dünyaca ünlü gazeteciden gelen son dakika bilgisine göre Fenerbahçe bir yıldızı daha kadrosuna kattı. İşte detaylar ve bonservisine ödenecek ücret...

Giriş Tarihi: 17.9.2020 21:37 Son Güncelleme: 17.9.2020 21:37 ABONE OL
Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin 13. transferi! Bonservis bedeli de belli oldu

satışı sonrası hücum hattında arayışlarına devam eden 'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin 13. transferi! Bonservis bedeli de belli oldu

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan uzak kalmak istemeyen sarı-lacivertliler, dönemine hızlı bir giriş yapmış ve kadrosunu tam 12 isimle güçlendirmişti.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin 13. transferi! Bonservis bedeli de belli oldu

Hücum hattına , Mame Thiam ve Enner Valencia gibi isimleri katan 'nin, Muriqi'nin satışı sonrası 2 golcü birden kadrosuna katması bekleniyor.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin 13. transferi! Bonservis bedeli de belli oldu

Kanat arayışlarını da sürdüren 'de bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin 13. transferi! Bonservis bedeli de belli oldu

Transferin hızlı takımlarından Kanarya, uzun süredir gündemde olan Diego Perotti'nin transferinde mutlu sona yaklaştı.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin 13. transferi! Bonservis bedeli de belli oldu

Gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Perotti'nin 'ye olduğunu duyurdu.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin 13. transferi! Bonservis bedeli de belli oldu

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Schira paylaşımında Roma'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini Perotti ile de 3 yıllık sözleşme imzalanacağını aktardı.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin 13. transferi! Bonservis bedeli de belli oldu

Roma öncesi Avrupa'da Sevilla ve Genoa formaları da giyen Perotti, 2016'da 9 milyon Euro karşılığında Roma'ya olmuştu.

Transferde son dakika: İşte Fenerbahçe'nin 13. transferi! Bonservis bedeli de belli oldu

Serie A temsilcisi, 2021'de sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki oyuncuyu bu yaz bonservis bedeli ile elinden çıkarmak istiyordu.

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İşte Fenerbahçe'nin 13. transferi! Bonservis bedeli de belli oldu
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