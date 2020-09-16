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İtalyan yıldız 'ye! Flaş gelişme

Son dakika haberleri | 'nin Lazio'ya gitmesinin ardından iki golcü alması beklenen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre sarı-lacivertliler İtalyan yıldızı takıma katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 22:08 Son Güncelleme: 16.9.2020 22:13 ABONE OL
Transferde son dakika: İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme

satışı sonrası hücum hattında arayışlarına devam eden 'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Transferde son dakika: İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan uzak kalmak istemeyen sarı-lacivertliler, dönemine hızlı bir giriş yapmış ve kadrosunu tam 12 isimle güçlendirmişti.

Transferde son dakika: İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme

Hücum hattına , Mame Thiam ve Enner Valencia gibi isimleri katan 'nin, Muriqi'nin satışı sonrası 2 golcü birden kadrosuna katması bekleniyor.

Transferde son dakika: İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme

'de bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Transferde son dakika: İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme

Ze Luis, Samatta gibi isimleri gündeminde de bulunduran 'nin listesine Udinese'de forma giyen 31 yaşındaki forvet Stefano Okaka girdi.

Transferde son dakika: İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme

Spor'un haberine göre daha önce ve 'ın da gündemine gelen Nijeryalı forvet için girişimlere başladı.

Transferde son dakika: İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme

2 santrfor alacak olan , Okaka'yı alarak forvet ihtiyacını teke indirmeyi planlıyor.

Transferde son dakika: İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme

, Okaka'yı alternatif golcü olarak almayı planlarken, asıl golcünün yıldız bir golcü olacağı konuşuluyor. Golcü futbolcunun Udinese'deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Transferde son dakika: İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme

Okaka, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol atıp 2 asistle oynadı.

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İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme
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