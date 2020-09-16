İtalyan yıldız Fenerbahçe'ye! Flaş gelişme

Vedat Muriqi satışı sonrası hücum hattında arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Önümüzdeki sezon şampiyonluktan uzak kalmak istemeyen sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yapmış ve kadrosunu tam 12 isimle güçlendirmişti.
Hücum hattına Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Enner Valencia gibi isimleri katan Fenerbahçe'nin, Muriqi'nin satışı sonrası 2 golcü birden kadrosuna katması bekleniyor.
Ze Luis, Samatta gibi isimleri gündeminde de bulunduran Fenerbahçe'nin listesine Udinese'de forma giyen 31 yaşındaki forvet Stefano Okaka girdi.
TRT Spor'un haberine göre daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Nijeryalı forvet için sarı lacivertliler girişimlere başladı.
Sarı lacivertliler, Okaka'yı alternatif golcü olarak almayı planlarken, asıl golcünün yıldız bir golcü olacağı konuşuluyor. Golcü futbolcunun Udinese'deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
Okaka, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol atıp 2 asistle oynadı.