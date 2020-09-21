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'ten açıklaması! ...

Son dakika haberleri... Transfer döneminde adı birçok takımla anılan eski Galatasaraylı ve Porto'nun sol beki , hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. ... İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 12:48 Son Güncelleme: 21.9.2020 12:58 ABONE OL
Alex Telles'ten transfer açıklaması! Manchester United...

Yaz transfer döneminde adı birçok takımla transfer dedikodusuna karışan Brezilyalı futbolcu Alex Telles'in, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'la anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Porto forması giyen başarılı oyuncu, hakkında çıkan transfer söylentilerine şöyle yanıt verdi:

Porto'ya veda etmek mi? Braga maçında aldığım 'En değerli oyuncu' ödülü, benim burada işime konsantre olduğumu gösteriyor. Gazeteler istediklerini yazabilirler.

27 yaşındaki sol bek, transfer iddialarını reddetti. Alex Telles'in Porto'dan bir başka takıma transfer olması durumunda, eski kulübü Galatasaray da belirli bir miktar pay alacak.

2016'da Galatasaray'dan 6.5 milyon euro karşılığında Porto'nun yolunu tutan Telles, 5 sezondur formasını giydiği Portekiz ekibinde 193 maçta 26 gol attı ve 56 asist yaptı.

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Alex Telles'ten transfer açıklaması! Manchester United...
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