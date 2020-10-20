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Son dakika haberleri... Beşiktaş, antrenmanda sakatlık geçiren ve 'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:25 Son Güncelleme: 20.10.2020 17:34 ABONE OL
Beşiktaş'tan Ajdin Hasic ve Atakan Üner açıklaması!

Beşiktaş, antrenmanda sakatlık geçiren Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

"Futbolcularımızdan Ajdin Hasic'in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner'in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş'tan Ajdin Hasic ve Atakan Üner açıklaması!
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