Beşiktaş'tan Ajdin Hasic ve Atakan Üner açıklaması!

Beşiktaş, antrenmanda sakatlık geçiren Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;
"Futbolcularımızdan Ajdin Hasic'in, takımımızın 17 Ekim Cumartesi günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan değerlendirme neticesinde, sol uyluk üst adalesinde (vastus intermedius) evre 2 strain, Atakan Üner'in ise 18 Ekim Pazar günü yapılan çalışması sonrası gerçekleştirilen kontrolünde sağ diz arka adalesinde (popliteus) evre 1 strain tespit edilmiştir. İki futbolcumuzun da tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.Beşiktaş'a yıldız golcü! Geri geliyor Fabrice N'Sakala: Erol Bulut beni Fenerbahçe'ye çağırmadı İşte Beşiktaş’ın Avcı’ya yaptığı teklif! Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou sahalara ne zaman dönecek? Al-Ahli Josef de Souza için 6 milyon euro istiyor!