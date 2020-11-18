Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a bir darbe de UEFA'dan geldi

'a bir darbe de 'dan geldi

Pandemi sürecinde 100 milyon TL'nin üzerinde gelir kaybına uğrayan 'a son darbeyi vurdu ve Kovid-19'u gerekçe göstererek Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon Euro kesinti yaptı

Giriş Tarihi: 18.11.2020 ABONE OL
Galatasaray'a bir darbe de UEFA'dan geldi

Pandemi sürecinde 100 milyon TL'nin üzerinde gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a son darbeyi UEFA vurdu ve Kovid-19'u gerekçe göstererek Şampiyonlar Ligi gelirinden 1 milyon Euro kesinti yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımına 10 gün önce 20 milyon TL'ye yakın ödeme yapsa da alacaklar sıfırlanamadı. İçişleri Bakanlığı'ndan izin çıkması halinde 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gidecek Galatasaray'da koltuğa oturacak başkan ve yönetimi ağır bir mali yük karşılayacak. Futbolcu maaşları, bonservis taksitleri ve kulübün tüm gider kalemleri dikkate alındığında ocak ayında 200 milyon TL'ye yakın ödeme olduğu ortaya çıktı. Başkan adayları kaynak arayışını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haber | Sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan yeni yasaklarlar açıklaması! Koronavirüs tedbirleri ve yasaklar: Kafeler, restoranlar, berberler, sokağa çıkma yasağı...
Son Dakika Haberi: Özcan Deniz oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi gasp etti çıkmıyor’
9 ayda 40 kilo verdi! 'Yapmanız gereken şey...'
SON DAKİKA HABERLERİ! Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? Okullar kapandı mı, ara tatil ne zaman bitecek?
Dünya güzeli Aslı Baş'ın ölümü ile ilgili son dakika haberi! İntihar değil...
Son Dakika Haberi | Başkan Erdoğan açıkladı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi! İşte sokağa çıkma yasağı saatleri
Son dakika haberi: Yüzde 90 etkili corona aşısının ikinci dozu yapıldı! Türk profesör Uğur Şahin ve eşinin bulduğu aşı...
SON DAKİKA: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl? İşte kısıtlama olan iller
MasterChef’te kim kazandı? 17 Kasım 2020 MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a bir darbe de UEFA'dan geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA