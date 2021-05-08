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Giriş Tarihi: 8.5.2021

Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız!

MEHMET ÖZCAN

Sarı-kırmızılı futbolcular, bir yandan puan farkını üçe indirmek bir yandan da ikili averajı ele geçirmek istiyor... Ancak asıl motivasyon, Beşiktaş’ı Türk Telekom’da şampiyon yapmamak

Ligin erken final niteliğindeki haftasında G.Saraylı oyuncular da derbiye bilendi… Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde son 3 haftaya giren sarı-kırmızılılarda hedef, farkı üçe indirmek. Diğer yandan da 2-0 kaybedilen ilk maçın rövanşını farklı alıp ikili averajda üstünlük sağlamak. Teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca oyuncuların üzerindeki baskıyı hafifletmek adına da sıradan bir maç gibi hareket etti. Teknik heyet,oyun planlarını kurarken G.Saraylı oyuncular, takım kaptanları önderliğinde çok daha farklı bir hava ile maça çıkıyorlar. Deneyim isimler tüm takım arkadaşları ile bir toplantı yaparken, herkes Beşiktaş'ın bu maçta şampiyon olma ihtimaline dikkat çekti.

'BAŞKA ÇAREMİZ YOK'
Bu nedenle daha farklı bir anlam katılan maç için Galatasaraylı futbolcular, "Kazanmaktan başka çaremiz yok. Beşiktaş'ın sahamızda şampiyonluk kutlaması yapmasına izin veremeyiz. Bu nedenle herkes en yüksek motivasyon ile maça çıksın" diyerek galibiyet sözü verdi.

KİLİDİN ANAHTARI HALİL DERVİŞOĞLU
Beşiktaş derbisinde Fatih Terim'in en çok güvendiği isimlerden biri de Halil Dervişoğlu. Ara transferde kadroya katılan ve son haftalardaki performansı ile bir anda Mostafa Mohamed ve Falcao'nun önüne geçen genç oyuncu, derbide de ilk 11'de olacak. Emre Akbaba ile kurduğu uyum sonrasında üst üste gelen galibiyetlerde de payı olan 21 yaşındaki futbolcu, bu kez ise kanatta görev yapacak. Teknik direktör Fatih Terim, en uçta Falcao'ya görev verecek. Halil de yıldız futbolcuya yakın oynayarak siyah-beyazlı takımın savunmasını hataya zorlayacak.

10 MADDEDE FLORYA
1 Geçen hafta 4 oyuncuda tespit edilen Koronavirüs, Florya'yı alarma geçirdi. Testleri negatif çıksa da soğuk algınlığı geçiren yardımcı antrenör ve A Takım çalışanları derbi öncesi takımdan uzak tutuldu.
2 Beşiktaş'ın 7-0'lık Hatay galibiyeti keyifleri kaçırsa da Galatasaray ligde kalan tüm maçlarını kazanmaya konsantre oldu.
3 Fenerbahçe'nin takılacağını düşünen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı yenmeleri halinde ikincilik için avantajlı duruma geçeceklerini düşünüyorlar.
4 Fatih Terim, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan takımında derbiye özel fazla değişikliğe gitmeyecek. Gençlerbirliği kilidini çözen Emre Akbaba ve Halil'in uyumundan memnun olan Terim, Beşiktaş'a karşı da bu ikiliyle başlayacak.
5 Welinton'un riskli oyununu avantaja çevirme görevi Halil'de olacak. Halil hareketli oyun yapısıyla Welinton'u kritik bölgelerde faule zorlayacak.
6 Mostafa Mohamed yedek kulübesinde oturacak. Son taktik çalışmada Halil kanada geçti ve Radamel Falcao ilk 11'de denendi.
7 Fatih Terim derbi 11'inde tek kararsızlığı Babel konusunda yaşadı. Orta sahayı Beşiktaş'a kaptırmak istemeyen Terim, Babel yerine Emre Kılınç hamlesiyle daha dirençli bir takımla derbiye çıkmayı planlıyor.
8 Koronavirüs'ü atlatan Luyindama takıma dönse de savunma göbeğindeki Donk-Marcao ikilisi değişmeyecek.
9 Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal'ın asistleri, video-analizde gösterildi. Duran toplarda Vida ve Atiba'ya, akan oyunda Larin'e dikkat edilecek.
10 G.Saray'da yönetim bu maça özel prim vermezken, başkan Mustafa Cengiz de yapacağı basın toplantısını oyuncuların motivasyonunu düşünerek erteledi.

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