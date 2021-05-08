Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız!

Sarı-kırmızılı futbolcular, bir yandan puan farkını üçe indirmek bir yandan da ikili averajı ele geçirmek istiyor... Ancak asıl motivasyon, Beşiktaş’ı Türk Telekom’da şampiyon yapmamak
Ligin erken final niteliğindeki haftasında G.Saraylı oyuncular da derbiye bilendi… Beşiktaş'ın 6 puan gerisindeson 3 haftaya giren sarı-kırmızılılardahedef, farkı üçeindirmek. Diğer yandan da 2-0 kaybedilen ilk maçın rövanşını farklı alıp ikili averajda üstünlük sağlamak. Teknik direktör Fatih Terim, hafta boyunca oyuncularınüzerindeki baskıyıhafifletmekadına da sıradan birmaç gibi hareket etti. Teknik heyet,oyun planlarını kurarken G.Saraylı oyuncular, takım kaptanları önderliğinde çok daha farklı bir hava ile maça çıkıyorlar. Deneyim isimler tüm takım arkadaşları ile bir toplantı yaparken, herkes Beşiktaş'ın bu maçta şampiyon olma ihtimaline dikkat çekti.
'BAŞKA ÇAREMİZ YOK'
Bu nedenle daha farklı bir anlam katılan maç için Galatasaraylı futbolcular, "Kazanmaktanbaşka çaremiz yok. Beşiktaş'ınsahamızda şampiyonluk kutlamasıyapmasına izin veremeyiz.Bu nedenle herkes en yüksekmotivasyon ile maça çıksın" diyerek galibiyet sözü verdi.
KİLİDİN ANAHTARIHALİL DERVİŞOĞLU
Beşiktaş derbisinde Fatih Terim'in en çok güvendiği isimlerden biri de Halil Dervişoğlu. Ara transferde kadroya katılan ve son haftalardaki performansı ile bir anda MostafaMohamed ve Falcao'nunönüne geçen genç oyuncu, derbide de ilk 11'de olacak. Emre Akbaba ile kurduğu uyum sonrasında üst üste gelen galibiyetlerde de payı olan 21 yaşındaki futbolcu, bu kez ise kanattagörev yapacak. Teknik direktör Fatih Terim, en uçta Falcao'ya görev verecek. Halil de yıldız futbolcuya yakın oynayarak siyah-beyazlı takımın savunmasınıhataya zorlayacak.
10 MADDEDE FLORYA
1 Geçen hafta 4 oyuncuda tespitedilen Koronavirüs, Florya'yıalarma geçirdi. Testleri negatif çıksada soğuk algınlığı geçiren yardımcıantrenör ve A Takım çalışanları derbiöncesi takımdan uzak tutuldu.
2 Beşiktaş'ın 7-0'lık Hatay galibiyeti keyifleri kaçırsa da Galatasaray ligde kalantüm maçlarını kazanmayakonsantre oldu.
3 Fenerbahçe'nin takılacağını düşünen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı yenmeleri halinde ikincilikiçin avantajlı durumageçeceklerini düşünüyorlar.
4 Fatih Terim, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan takımında derbiye özel fazla değişikliğe gitmeyecek. Gençlerbirliği kilidini çözen Emre Akbaba ve Halil'inuyumundan memnun olan Terim, Beşiktaş'a karşı da bu ikiliyle başlayacak.
5 Welinton'un riskli oyununu avantaja çevirme görevi Halil'de olacak. Halil hareketli oyun yapısıyla Welinton'ukritik bölgelerde faule zorlayacak.
6 Mostafa Mohamed yedek kulübesinde oturacak. Son taktik çalışmada Halil kanada geçti ve Radamel Falcao ilk 11'de denendi.
7 Fatih Terim derbi 11'inde tek kararsızlığı Babel konusunda yaşadı. Orta sahayı Beşiktaş'a kaptırmak istemeyen Terim, Babel yerine EmreKılınç hamlesiyle daha dirençli bir takımla derbiye çıkmayı planlıyor.
8 Koronavirüs'ü atlatan Luyindama takıma dönse de savunma göbeğindeki Donk-Marcao ikilisideğişmeyecek.
9 Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal'ınasistleri, video-analizde gösterildi.Duran toplarda Vida ve Atiba'ya, akanoyunda Larin'e dikkat edilecek.
10 G.Saray'da yönetim bu maça özel prim vermezken, başkan Mustafa Cengiz de yapacağı basın toplantısını oyuncuların motivasyonunu düşünerek erteledi.