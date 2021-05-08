Sahamızda şampiyonluk kutlatmayız!

Ligin erken final niteliğindeki haftasında G.Saraylı oyuncular da derbiye bilendi…Diğer yandan da 2-0 kaybedilen ilk maçın rövanşını farklı alıp ikili averajda üstünlük sağlamak. Teknik direktör Fatih Terim, hafta boyuncaTeknik heyet,oyun planlarını kurarken G.Saraylı oyuncular, takım kaptanları önderliğinde çok daha farklı bir hava ile maça çıkıyorlar. Deneyim isimler tüm takım arkadaşları ile bir toplantı yaparken, herkes Beşiktaş'ın bu maçta şampiyon olma ihtimaline dikkat çekti.Bu nedenle daha farklı bir anlam katılan maç için Galatasaraylı futbolcular,diyerek galibiyet sözü verdi.Beşiktaş derbisinde Fatih Terim'in en çok güvendiği isimlerden biri de Halil Dervişoğlu. Ara transferde kadroya katılan ve son haftalardaki performansı ile bir andagenç oyuncu, derbide de ilk 11'de olacak. Emre Akbaba ile kurduğu uyum sonrasında üst üste gelen galibiyetlerde de payı olan 21 yaşındaki futbolcu,Teknik direktör Fatih Terim, en uçta Falcao'ya görev verecek. Halil de yıldız futbolcuya yakın oynayarak1 Geçen haftaTestleri negatif çıksada soğuk algınlığı geçiren yardımcıantrenör ve A Takım çalışanları derbiöncesi takımdan uzak tutuldu.2 Beşiktaş'ın 7-0'lık Hatay galibiyeti keyifleri kaçırsa da3 Fenerbahçe'nin takılacağını düşünen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı yenmeleri halindedüşünüyorlar.4 Fatih Terim, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan takımında derbiye özel fazla değişikliğe gitmeyecek. Gençlerbirliği kilidini çözenTerim, Beşiktaş'a karşı da bu ikiliyle başlayacak.5 Welinton'un riskli oyununu avantaja çevirme görevi Halil'de olacak. Halil hareketli oyun yapısıylayedek kulübesinde oturacak. Son taktik çalışmada Halil kanada geçti ve Radamel Falcao ilk 11'de denendi.7 Fatih Terim derbi 11'inde tek kararsızlığı Babel konusunda yaşadı. Orta sahayı Beşiktaş'a kaptırmak istemeyen Terim,bir takımla derbiye çıkmayı planlıyor.8 Koronavirüs'ü atlatan Luyindama takıma dönse de savunma göbeğindekiDuran toplarda Vida ve Atiba'ya, akanoyunda Larin'e dikkat edilecek.10 G.Saray'da yönetim bu maçabaşkan Mustafa Cengiz de yapacağı basın toplantısını oyuncuların motivasyonunu düşünerek erteledi.