Son dakika: Arda Turan'ın Beşiktaş'a attığı gol şampiyonluğu getirebilir! Golden sonra Fatih Terim'e koşmuştu averaj...

Arda Turan'ın attığı gol sonrası ikili averajın sıfırlanmasının ardından Beşiktaş ile Galatasaray'ın son haftada puanın eşitlenmesi durumunda genel averaja bakılacak.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler! 'Fatih Terim Boğaz Köprüsü'nden geçse...' A Spor canlı yayınında son dakika açıklamalarında bulunan Erman Toroğlu, Galatasaray'da Fatih Terim faktörüne dikkat çekti.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş sözler! 'Fatih Terim Boğaz Köprüsü'nden geçse...'

DENİZLİ'DE 3 PENALTI 4 GOL!

Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor'a konuk olan Galatasaray, maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Recep Niyaz'ın golüyle skorun 2-1'e gelmesine engel olamadı. Son dakikaları adeta nefes kesen maçta, Galatasaray, Mostafa Mohamed'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi ve maçı bu skorla kazandı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendilerinin gittiği her yerde tribünlerin kalabalık olduğunu ifade eden Fatih Terim şu sözleri söyledi: 'Biz kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz. Bu cümlenin en güzel örneğini yaşıyoruz. Kaybetsek de vazgeçmiyoruz. Galatasaray taraftarı vazgeçmedi. Sonuna kaybeder kazanır ama vazgeçmez.'

Son dakika: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! 'Galatasaray vazgeçmedi biz vazgeçmedik...'