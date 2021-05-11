Son dakika: Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri! 'Galatasaray vazgeçmedi biz vazgeçmedik...'

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendilerinin gittiği her yerde tribünlerin kalabalık olduğunu ifade eden Fatih Terim şu sözleri söyledi: 'Biz kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz. Bu cümlenin en güzel örneğini yaşıyoruz. Kaybetsek de vazgeçmiyoruz. Galatasaray taraftarı vazgeçmedi. Sonuna kaybeder kazanır ama vazgeçmez.'