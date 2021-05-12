Kendi sahasında Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş bu mağlubiyet sonucunda 81 puanda kaldı. Fenerbahçe de kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'a 2-1mağlup oldu. Denizli'de sahne alan Galatasaray ise rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Şampiyonluk yolunda çok ilginç anların yaşandığı gecede Galatasaray, Beşiktaş ile puanını eşitledi.
BEŞİKTAŞ ZORA SOKTU!
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e Vodafone Park'ta oynanan maçta, sezonun en zorlanan 90 dakikalarından birine imza attı. Karagümrük'e karşı ilk yarıda 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, Ghezzal'ın golüyle beraberliği yakaladı. Maçın son dakikalarında Fatih Karagümrük, Borini ile skoru 2-1'e getirirken maç bu sonuçla tamamlandı.
Maç sonunda ise Vodafone Park'ta Valentin Rosier gözyaşlarını tutamazken, iki takımın yedek kulübeleri de karıştı.
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Rosier, maçtan sonra gözyaşlarını tutamadı.
DENİZLİ'DE 3 PENALTI 4 GOL!
Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor'a konuk olan Galatasaray, maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Recep Niyaz'ın golüyle skorun 2-1'e gelmesine engel olamadı. Son dakikaları adeta nefes kesen maçta, Galatasaray, Mostafa Mohamed'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi.
Maçta Galatasaray'a tam 3 penaltı çalınırken, bunlardan 2'si ağlarla buluştu. Son dakikalarda Mostafa Mohamed'in kullandığı penaltı tekrar edildi.Son dakika: Arda Turan'ın Beşiktaş'a attığı gol şampiyonu belirleyebilir! İkili averajda son durum ne?
FENERBAHÇE'DE BÜYÜK ÜZÜNTÜ
41. haftada Kadıköy'de Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sezonun en kritik maçlarından birinde Sivasspor'a karşı adeta yokları oynayan sarı-lacivertlilerde maç sonu düdüğü çaldığı anda tüm futbolcular büyük üzüntü yaşadı.
Fenerbahçe, bu sonuçla 79 puanda kalırken, şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı.
MAÇ SONUCU | BEŞİKTAŞ 1-2 FATİH KARAGÜMRÜK
GOL! 38' BERTOLACCİ
GOL! 54' RACHID GHEZZAL
KIRMIZI KART! 77' ZUKANOVIC
GOL! 81' BORINI
SÜPER LİG'DE CANLI PUAN DURUMU
Beşiktaş: 81
Galatasaray: 81
Fenerbahçe: 79
Fenerbahçe, Sivasspor maçı öncesinde 79 puanla ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın Galatasaray derbisinde puan kaybetmesinden sonra Valencia'nın golü gelince Ankara'da büyük bir sevinç yaşanmıştı. Emre Belözoğlu'nun Sivasspor karşısında sahaya süreceği ilk 11 de belli oldu.
Erol Bulut'un ardından takımın başına gelen ve henüz mağlubiyetle tanışmayan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa inanıyor. Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor karşısında da Mesut Özil'e forma şansı verdi. Sağ bekte Gökhan Gönül sahaya çıkıyor.
EMRE BELÖZOĞLU: 'FENERBAHÇE'NİN BULUNDUĞU YERDE BASKI VARDIR'
'Fenerbahçe'nin sporcusu olmak baskı demektir. Bu camianın büyüklüğünden gelir. Fenerbahçe'nin bulunduğu yerde her zaman baskı vardır bunu kaldırmak da futbolcunun görevidir. Bunun üstünden gelecek gücümüz var.'
MAÇ SONUCU | FENERBAHÇE 1-2 SİVASSPOR
GOL! 45+1' Kayode
GOL! 48' Hakan Arslan
GOL! 90' Cisse
Sivasspor, bu maç öncesinde 59 puanla 6. sırada yer alıyor. Sivasspor, Hatayspor'u geride bırakıp UEFA Avrupa Süper Ligi'ne gitmek istiyor.
FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Tısserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
Yedekler: Ertuğrul, Serdar, Mert, Cisse, Samatta, Ferdi, Gustavo, Samuel, Thiam, Novak
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Nınga, Gradel, Kayode
19' Sivasspor, Fenerbahçe karşısında gole çok yaklaştı. Kayode'nin kaleci Harunla karşı karşıya kaldığı pozisyonda top direkten dışarı çıktı.
30' Fenerbahçe, Pelkas'ın şutunda gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından Pelkas'ın çektiği şutu, kaleci Ali Şaşal son anda çeldi.
İŞTE KAYODE'NİN GOLDEN SONRAKİ SEVİNCİ...
FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN KAHVECİ SAKATLANDI!
Sivasspor maçının maçının 9. dakikasında son haftaların formda ismi İrfan Can Kahveci sakatlık geçirdi. Değişiklik isteyen İrfan Can, yerini Mert Hakan'a bıraktı.
'BEN BEŞİKTAŞ'TA 20 SENE OYNADIM, BENİ BİLEN BİLİYOR'
Rıza Çalımbay'dan maç önü açıklaması: 'Ben Beşiktaş'ta 20 yıl oynadım. Beni bilen biliyor, ben sorumluluklarımı bilen biriyim. Ben Sivasspor'un başındayım buraya puanlar almaya geldik. Ben Beşiktaşlıyım ama burada Sivasspor'un teknik direktörüyüm. Beşiktaşlı kimliğim başka.'
GALATASARAY'DA FATİH TERİM FALCAO'NUN YERİNE HALİL'E FORMA ŞANSI VERDİ!
Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, ligde düşmesi kesinleşen tek takım olan Denizlispor'a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta, Beşiktaş'a karşı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk umutlarını tazeleyen sarı-kırmızılılar, ligin son sırasında yer alan Denizlispor'u kayıpsız geçerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
78 puanla Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray, Denizlispor karşısında 3 puan arıyor. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği mücadelede, Mustafa Savranlar ve Özgür Ertem yardımcılıkları üstlendi.
Beşiktaş karşısında penaltıdan golünü atan Radamel Falcao, bu akşam sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak. Fatih Terim, Onyekuru yerine de Arda Turan'a forma şansı verdi.
CANLI SKOR | DENİZLİSPOR 1-4 GALATASARAY
GOL: DK 24' HALİL DERVİŞOĞLU
GOL: DK 34' RYAN BABEL
GOL: DK 62' RECEP NİYAZ
GOL: DK 86' MOSTAFA MOHAMED
GOL: DK 88' MOSTAFA MOHAMED
FATİH TERİM: 'İÇERDE DIŞARDA SORUNLARLA UĞRAŞTIK'
'İçte dışta bu kadar sıkıntıya rağmen Galatasaray hala iddialı bence bu önemli bir şey. Bu sene bizim için çok kolay geçmedi, oyunculara da hak vermek lazım. Herkes evinde sizi seyrederken siz deplasmanlara gidiyorsunuz.'