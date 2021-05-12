78 puanla Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray, Denizlispor karşısında 3 puan arıyor. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği mücadelede, Mustafa Savranlar ve Özgür Ertem yardımcılıkları üstlendi.

Beşiktaş karşısında penaltıdan golünü atan Radamel Falcao, bu akşam sakatlığı nedeniyle sahada olmayacak. Fatih Terim, Onyekuru yerine de Arda Turan'a forma şansı verdi.

CANLI SKOR | DENİZLİSPOR 1-4 GALATASARAY

GOL: DK 24' HALİL DERVİŞOĞLU

GOL: DK 34' RYAN BABEL

GOL: DK 62' RECEP NİYAZ

GOL: DK 86' MOSTAFA MOHAMED

GOL: DK 88' MOSTAFA MOHAMED

FATİH TERİM: 'İÇERDE DIŞARDA SORUNLARLA UĞRAŞTIK'

'İçte dışta bu kadar sıkıntıya rağmen Galatasaray hala iddialı bence bu önemli bir şey. Bu sene bizim için çok kolay geçmedi, oyunculara da hak vermek lazım. Herkes evinde sizi seyrederken siz deplasmanlara gidiyorsunuz.'