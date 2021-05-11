Son dakika: Fatih Terim'den maç öncesi dikkat çeken sözler! 'İçeride dışarıda sıkıntılarla uğraştık...'

"İÇTE DIŞTA BU KADAR SIKINTIYA RAĞMEN..."

İçte dışta bu kadar sıkıntıya rağmen Galatasaray hala iddialı bence bu önemli bir şey. Bu sene bizim için çok kolay geçmedi, oyunculara da hak vermek lazım. Herkes evinde sizi seyrederken siz deplasmanlara gidiyorsunuz.