Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fatih Terim'den maç öncesi dikkat çeken sözler! 'İçeride dışarıda sıkıntılarla uğraştık...'
Giriş Tarihi: 11.5.2021 19:49 Son Güncelleme: 11.5.2021 19:52

Son dakika: 'den maç öncesi dikkat çeken sözler! 'İçeride dışarıda sıkıntılarla uğraştık...'

Son dakika: Fatih Terim'den maç öncesi dikkat çeken sözler! 'İçeride dışarıda sıkıntılarla uğraştık...'

Son dakika haberleri... 'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda 'a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında 'ı mağlup ettikten sonra son 2 haftayı da galibiyetle kapatarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan srı-kırmızılılarda, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, Galatasaray'ın iddiasına değinerek, "İçte dışta bu kadar sıkıntıya rağmen Galatasaray hala iddialı bence bu önemli bir şey." diye konuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Denizlispor maçı öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bu sezon kendileri için oldukça zor geçtiğini ifade eden Fatih Terim, yaşanan problemlere rağmen şimdiye kadar iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtti. Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in son durumunu da açıkladı.

Fatih Terim'in maç öncesi açıklamaları şöyle...

"GALATASARAYLILAR SEVİNDİ, BİZ SEVİNDİK"

Rakamlar önümüze gelince ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Çok şükür burada çok galibiyet yaşadık. Galatasaraylılar sevindi biz sevindik. Allah'a çok şükür bunları görebildik.

Falcao'yu kaybettik ardından Mostafa'nın durumu dün akşama kadar belli değildi. İyi ama çok net değil durumu. Ciddi bir B planı da düşünmek durumundayız. O yüzden kafileye katılmasını istedim.

"KOLAY BİR TEMPO DEĞİL"

Ne bizler için ne oyuncular için ne de hakemler için bu tempo kolay değil. Bu kadar bilinmeyen konuları yönetebilmek bir yandan pandemi, bir yandan sakatlıklar. Gerilim stres derken 40 maç bitmek üzere.

"İÇTE DIŞTA BU KADAR SIKINTIYA RAĞMEN..."

İçte dışta bu kadar sıkıntıya rağmen Galatasaray hala iddialı bence bu önemli bir şey. Bu sene bizim için çok kolay geçmedi, oyunculara da hak vermek lazım. Herkes evinde sizi seyrederken siz deplasmanlara gidiyorsunuz.

Cumartesi, Pazarlar bizler vardık ama hafta içine de bizler geldik. Sanırım pandeminin en önemli aktörü de biziz.

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Son dakika: Fatih Terim'den maç öncesi dikkat çeken sözler! 'İçeride dışarıda sıkıntılarla uğraştık...'
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