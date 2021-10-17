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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Aslan seri peşinde

Aslan seri peşinde

Galatasaray üst üste 3. galibiyeti Konya maçı ile alıp derbiyi daha rahat izlemek istiyor

Beşiktaş'ın Başakşehir'e yenilmesiyle rakibi ile puanlarını eşitleme fırsatı yakalayan sarı-kırmızılılar, bugün evinde Konya'yı devirip Trabzonspor- Fenerbahçe maçına odaklanacak. Konyaspor ile G.Saray ligde 40 kez karşı karşıya gelirken, 29 maçı sarı-kırmızılılar kazandı, 3 mücadelede ise Konya'nın üstünlüğü vardı. Marcao ve Berkan cezaları nedeniyle 16.00'da başlayacak maçta forma giyemeyecek. Milli arada iyileşse de Sacha Boey ilk 11'de riske edilmeyecek.

KAPTAN MUSLERA TAKIMIN BAŞINDA
Cuma sabaha karşı Brezilya'da maça çıkan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a geldi. Dün sabah kızının 2. yaş gününü ailesiyle kutlayan Muslera akşam Florya'da idmana çıkıp takıma katıldı. Uruguaylı kaleci Konyaspor maçında kaleyi koruyacak.

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Aslan seri peşinde
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