Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Sergen Yalçın'ın reklam filmi çekmesi..."

13 MAÇTA 10 YENİLGİ!

Beşiktaş bu sezon son 13 resmi karşılaşmada 10. kez mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekibin kabus günleri 21 Eylül'de Adana Demirspor ile evinde 3-3 berabere kalarak başladı. Bu tarihten itibaren ligdeki 8 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş, bir mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, ligdeki 6 karşılaşmada ise rakiplerine yenilmekten kurtulamadı. Beşiktaş söz konusu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maç yine mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.