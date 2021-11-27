Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Sergen Yalçın'ın reklam filmi çekmesi..."

Son dakika haberi... Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a evinde 4-0 mağlup oldu. İlk yarıda rakibinin kazandığı penaltı atışından yediği golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 39. dakikada Necip Uysal'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Oyunun büyük bölümünde 10 kişi mücadele eden Beşiktaş, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Ligde altıncı kez mağlup olan Beşiktaş, 20 puanda kaldı.
LİGDE ÜST ÜSTE 4. MAĞLUBİYET!
Beşiktaş ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikten sonra Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve GZT Giresunspor'a 4-0 yenilerek 4 haftada 12 puan yitirdi.Son dakika: Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'ın istifa sözlerine yanıt! "Gereken neyse onu yaparız"
GOL YEME SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI!
Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 10. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı. Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 10 karşılaşmada kalesinde gol gördü. Beşiktaş söz konusu 10 maçta toplam 21 gol yedi.
17 SEZON SONRA ÜST ÜSTE 4 YENİLGİ!
Beşiktaş, 17 sezon sonra ligde üst üste 4 kez yenildi. Siyah-beyazlı takım, Mircea Lucescu'nun teknik direktörlük yaptığı ve Sergen Yalçın'ın da futbolcu olarak kadroda bulunduğu 2003-2004 sezonun son 4 haftasını yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş bu sezonun 11. haftasından itibaren 4 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Giresunspor'un Beşiktaş maçında kazandığı penaltıda karar doğru mu?
13 MAÇTA 10 YENİLGİ!
Beşiktaş bu sezon son 13 resmi karşılaşmada 10. kez mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekibin kabus günleri 21 Eylül'de Adana Demirspor ile evinde 3-3 berabere kalarak başladı. Bu tarihten itibaren ligdeki 8 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş, bir mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, ligdeki 6 karşılaşmada ise rakiplerine yenilmekten kurtulamadı. Beşiktaş söz konusu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maç yine mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.
SON 4 MAÇTA SADECE 1 GOL!
Siyah-beyazlı ekip, son 4 maçta rakip fileleri sadece bir kez havalandırabildi. Beşiktaş üst üste yenilgi aldığı bu 4 haftada sadece Trabzonspor maçında gol bulabildi. Siyah-beyazlı ekip Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarında ise gol atma başarısı gösteremedi.Son dakika: Giresunspor mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın'dan istifa sözleri! "Daha fazla zarar vermek istemiyorum"
VAR'DAN PENALTI VE KIRMIZI KART
Beşiktaş ilk yarıda Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla rakibinin kazandığı penaltı atışıyla 1-0 geriye düşerken aynı şekilde 10 kişi kaldı. Maçın 36. dakikasında GZT Giresunspor ceza alanı önünde Necip Uysal, Diabate'ye faul yaptı. Hakem Hüseyin Göçek bu pozisyonda Necip'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla saha kenarından pozisyonu bir kez daha izleyen Göçek. 39. dakikada sarı kartı iptal edip Necip Uysal'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Siyah-beyazlı taraftarlar verilen kararların ardından hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi. Taraftarlar, Göçek'e yönelik kötü tezahüratta bulundu.
"BU SONUÇLARIN SORUMLUSU SERGEN YALÇIN'IN REKLAM FİLMİNİ ÇEKMESİNE İZİN VEREN YÖNETİMDİR"
Erman Toroğlu, "Bu sonuçların sorumlusu Sergen Yalçın'ın reklam filmini çekmesine izin veren yönetimdir. Sergen kim? Benim teknik direktörüm, benim elemanım. Sen beni idare edemezsin, ben seni idare ederim." ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu: Bu sonuçların sorumlusu Beşiktaş yönetimidir
Erman Toroğlu, Giresunspor'un 19. dakikada Rosier'in eline çarpan topta VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıda ise "Pozisyon sağından solundan net penaltı." yorumunda bulundu.
"NECİP GERÇEKTEN FEDAKAR BİR ÇOCUK!"
Necip Uysal'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda kararın doğru olduğunu söyleyen Toroğlu, "Necip gerçekten fedakar bir çocuk ama mecazi anlamda bugün takımını satmış." dedi.