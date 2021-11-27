Video Spor Giresunspor'un Beşiktaş maçında penaltısında karar doğru mu?
Giresunspor'un Beşiktaş maçında penaltısında karar doğru mu?

Giresunspor'un Beşiktaş maçında penaltısında karar doğru mu?

27.11.2021 | 23:30

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Mücadelenin 19. dakikasında topun Rosier'in eline çarpmasına sonucunda hakem Hüseyin Göçek, pozisyonu VAR'da izledi ve penaltı kararına verdi. A Spor yorumcusu Erman, "Pozisyon sağından solundan net penaltı." dedi.

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