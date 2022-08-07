Marius Sumudica: Türk insanına çok benziyorum

Türkiye'nin yakından tanıdığı Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica, 1 aydır Suudi Arabistan kulübü Al-Raed'i çalıştırıyor. Takım, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Sumudica, Türkiye'de geçen günlerine de değindi.

Türkiye'de çalıştığı dönem sık sık aldığı cezalarla gündeme gelen tecrübeli teknik adam, "Savaşçı, inatçı bir kişiliğe sahibim. Türk insanına çok benziyorum bu yönden. O yüzden kulübüm ve takımım için elimden geleni yapıyorum. Hakemler de bazen bu rutini tekrarlıyorlarmış gibi, zorundalarmış gibi kartlar gösterdiler bana" dedi.

"GÜZEL FUTBOL SEYRETTİRMEK İSTİYORUM"

Yeni kulübüyle öncelikli amacının iyi bir futbol izletmek olduğunu söyleyen Marius Sumudica, "Tekrardan Türkiye'ye gelmekten büyük bir keyif duyuyorum. Yeni takımım Al-Raed ile beraber çok iyi bir futbol oynatmak istiyorum. Taraftarımıza ve sevenlerimize güzel bir futbol seyrettirmek istiyorum" sözlerini kaydetti.

"GAZİANTEP'TE DEVAM EDEBİLSEYDİM BELKİ DE AVRUPA'YA GİDECEKTİK"

Gaziantep'te başarılı sezonlar geçirdiğini ve devam edebilse Avrupa kupalarına gitmelerinin çok muhtemel olduğunu aktaran Sumudica, "Elimdeki oyuncu grubuna göre bir sistem seçiyorum. 3-5-2 beğendiğim ve sevdiğim bir sistem. Fakat önce oyuncularımın buna adapte olması lazım. Oyuncu grubum buna uygunsa ben de öyle bir sistem seçiyorum. Gaziantep'te buna uygun, 3'lü oynayabilecek bir oyuncu grubum vardı. Arkadaki oyuncularım hızlı ve top tutabilen oyunculardı. O zamanlar insanlarda; Gaziantep lige yeni çıktığı için sadece defansif bir sistem uygulayacağı anlayışı vardı. İnsanlar her maça 1 puan ya da defansif bir sistemle başlamamızı bekliyorlardı ama öyle olmadı. Biz hem defansımızı yaparken hem de atak futbolu oynattık. 20'den fazla maçta sürekli gol attık. O dönem rekorlara imza attık. Bir dönem lider de olmuştuk. Gaziantep'ten 3. sırada ayrıldım. Şayet devam edebilseydik belki de Avrupa kupalarına giden bir Gaziantep görecektik" diye konuştu.