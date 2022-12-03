Gana karşısında Gök Mavililer, Arrascaeta’nın golüyle öne geçti. Suarez’in asistinde 28 yaşındaki futbolcu yine sahneye çıktı ama 2-0’lık sonuç yetmedi. Güney Kore, Portekiz’i yenince Uruguay’ın hayalleri yıkıldı
Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore ile berabere kalıp Portekiz'e 2-0 yenilen Uruguay, yine de umutlu çıktı Gana maçına... Grubundaki gol atamayantek takım olan Alonso'nun talebeleri, bunun faturasını ağır ödeyeceğinin farkındaydı ve maça da hızlı başladı. Ama 21'depenaltı kararıyla sarsıldılar. Ayew topun başına geçtiğinde nefesler tutuldu; Gana,Uruguay karşısında penaltıdan faydalanamadı. Bu dakikadan itibaren Gök Mavililer için beyaz sayfa açıldı. 26'da Arrascaeta, kaleciden seken topu kafaylatamamlayarak 1-0'ı buldu. 32'de de yine sahneye çıkıp Suarez'in müthiş aşırtma pasına aynı güzellikte vurarak skoru 2-0'a getirdi. Artık kulaklar Portekiz-G. Kore maçındaydı. Ancak buradan kötü haber geldi. Asya ekibi, Portekiz'i 2-1 mağlupetmiş ve Uruguay 1 gol atamazsa elenecekduruma gelmişti. 90+3'te Cavani yerde kaldı ama yoğun itirazlara rağmen beklenen penaltı kararı çıkmadı. G.Saraylı Muslera ve Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez'in takımı Uruguay, gözyaşlarıyla evine döndü.
MUSLERA ÇILDIRDI!
G.Saray'ınkalecisi Muslera, turnuvayı forma giyemeden kapattı. 36 yaşındaki file bekçisi, bitiş düdüğüyle hakemin yanına koşup 90+3'te Uruguay'a verilmeyen penaltı nedeniyle yoğun itirazlarda bulundu. Sarı-kırmızılıların diğer futbolcusu Lucas Torreira da kupada hiç şans bulamadı.