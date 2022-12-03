Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore ile berabere kalıp Portekiz'e 2-0 yenilen Uruguay, yine de umutlu çıktı Gana maçına...Alonso'nun talebeleri, bunun faturasını ağır ödeyeceğinin farkındaydı ve maça da hızlı başladı.Ayew topun başına geçtiğinde nefesler tutuldu;Bu dakikadan itibaren Gök Mavililer için beyaz sayfa açıldı. 26'da Arrascaeta,1-0'ı buldu. 32'de de yine sahneye çıkıp Suarez'in müthiş aşırtma pasına aynı güzellikte vurarak skoru 2-0'a getirdi. Artık kulaklar Portekiz-G. Kore maçındaydı. Ancak buradan kötü haber geldi.90+3'te Cavani yerde kaldı ama yoğun itirazlara rağmen beklenen penaltı kararı çıkmadı. G.Saraylı Muslera ve Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez'in takımı Uruguay, gözyaşlarıyla evine döndü.G.Saray'ınkalecisi Muslera, turnuvayı forma giyemeden kapattı. 36 yaşındaki file bekçisi, bitiş düdüğüyle hakemin yanına koşup 90+3'te Uruguay'a verilmeyen penaltı nedeniyle yoğun itirazlarda bulundu. Sarı-kırmızılıların diğer futbolcusu Lucas Torreira da kupada hiç şans bulamadı.