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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Galatasaray’da demir eksikliği!

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da demir eksikliği!

Sarı-kırmızılı takım, Dünya Kupası arasında oynadığı 3. hazırlık maçını da kazanamadı. İstanbul'da karşılaştığı Rayo Vallecano ve Villarreal'e mağlup olan Aslan, Adana Demirspor'a deplasmanda diş geçiremedi. 10 numara oynayan Yusuf Demir'in 2 golü Cimbom'a yetmedi

İspanyol takımları Rayo Vallecano ve Villarreal'e kaybeden Galatasaray üçüncü hazırlık maçında Adana Demirspor ile karşılaştı. Antalya'daki mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Maçın 13.dakikasında Svensson'un savunma arkasına pasına hareketlenen Gulbrandsen, aşırtma golle perdeyi açtı. Devre sonuna doğru Onyekuru'ya genç kaleci Jankat izin vermedi. Yusuf Demir ikinci yarının başında yaydan klas bir şutla skoru eşitledi. Onyekuru ve Gomis'in karşılıklı kaçırdıkları pozisyonların ardından Akintola'nın pasında öne doğru koşan Gulbrandsen golü attı. Cevap yine Yusuf'tan gelirken, gurbetçi futbolcu skoru 2-2'ye getirdi. Aslan'ın oyuna giren altyapıdan gençler isimleri uzatmada 3. golü kaçırdı.

İCARDİ İLE KONTAK HALİNDEYİZ!
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından şunları söyledi: "Hazırlık maçlarının bizim için sevindirici yanı, hem fazla oynamayan oyuncuların hem de genç oyuncuların süre bulması. Çok fazla pozisyona girdik ama sonlandırmada sıkıntılarımız vardı. Rashica dönüyor. Milli takımdan oyuncular dönüyor. İcardi'yle kontak halindeyiz. Bizim kontrolümüzde tedavisi devam ediyor. Hepsini lige hazır hale getireceğiz."

GÖZE BATANLAR...
YUSUF DEMİR: 10 numarada oynadı. Şutuna güveniyor. İlk yarıda atamadığı pozisyonun daha zorunu ikinci devrede ceza sahası dışından gol yaptı. İkincisinde dar alanda meziyetlerini gösterdi. Yeteneği tartışılmaz ancak hâlâ fizik olarak yüzde 100 seviyede değil.
JANKAT YILMAZ: Gulbrandsen'in ilk golünde hatalı çıkış yapan 18 yaşındaki kaleci Jankat zamanla oyuna ısındı. Savunma arkasına atılan toplara libero gibi çıktı. Onyekuru'ya geçit vermedi. Kritik kurtarışlara imza attı.
BARAN AKSAKA: 19 yaşına rağmen özgüveni yerinde, pasları zeka dolu. Sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılıların kulübesi için alternatif olacak.

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Galatasaray’da demir eksikliği!
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