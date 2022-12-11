Galatasaray’da demir eksikliği!

İspanyol takımları Rayo Vallecano ve Villarreal'e kaybeden Galatasaray üçüncü hazırlık maçında Adana Demirspor ile karşılaştı. Antalya'daki mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Maçın 13.dakikasında Svensson'un savunma arkasına pasına hareketlenen Gulbrandsen, aşırtma golle perdeyi açtı. DYusuf Demir ikinci yarının başında yaydan klas bir şutla skoru eşitledi. Onyekuru ve Gomis'in karşılıklı kaçırdıkları pozisyonların ardından Akintola'nın pasında öne doğru koşan Gulbrandsen golü attı.gurbetçi futbolcu skoru 2-2'ye getirdi. Aslan'ın oyuna giren altyapıdan gençler isimleri uzatmada 3. golü kaçırdı.G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin ardından şunları söyledi: "Hazırlık maçlarının bizim için sevindirici yanı, hem fazla oynamayan oyuncuların hem de genç oyuncuların süre bulması.Rashica dönüyor. Milli takımdan oyuncular dönüyor.Hepsini lige hazır hale getireceğiz."10 numarada oynadı. Şutuna güveniyor. İlk yarıda atamadığı pozisyonun daha zorunu ikinci devrede ceza sahası dışından gol yaptı. İkincisinde dar alanda meziyetlerini gösterdi. Yeteneği tartışılmaz ancak hâlâ fizik olarak yüzde 100 seviyede değil.Gulbrandsen'in ilk golünde hatalı çıkış yapan 18 yaşındaki kaleci Jankat zamanla oyuna ısındı. Savunma arkasına atılan toplara libero gibi çıktı. Onyekuru'ya geçit vermedi. Kritik kurtarışlara imza attı.19 yaşına rağmen özgüveni yerinde, pasları zeka dolu. Sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılıların kulübesi için alternatif olacak.